به گزارش خبرنگار مهر، علی نجات آفتابی ظهر پنجشنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه توانمندسازی مددجویان مهم ترین اولویت کمیته امداد است، گفت: برگزاری دوره های آموزشی و مهارتی نخستین اقدام کمیته امداد و موثرترین گام در مسیر توانمندی مددجویان تحت حمایت است.

وی با بیان اینکه یک هزار و ۸۸۳ مددجوی لرستانی طی سه ماهه نخست سال جاری با حمایت کمیته امداد، آموزش های فنی و حرفه ای را برای ایجاد شغل مناسب فرا گرفتند، افزود:یکی از راهبردهای توانمند سازی در کمیته امداد ایجاد شغل برای مددجویان از طریق برنامه های کاریابی و تعامل با کارفرمایان است؛ ارتباط مستقیم با کارفرما، اجرای طرح های خودکفایی اعضای خانوار مددجو، خود اظهاری مددجو، شرکت های خدماتی و طرح های کارآفرینی از انواع اقدامات و فعالیت های اشتغال در طرح های کاریابی است.

معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد امام خمینی(ره) لرستان در ادامه بیان کرد : ۸۴۷ نفر از این افراد در بخش مهارت آموزی، ۶۳۸ نفر در بخش آموزش های پایدار سازی و توسعه، ۶۸ نفر در آموزش های کار آفرینی و ۲۲۸ نفر از دانش آموزان دبیرستانی در آموزش های حرفه آموزی شرکت کرده اند.

آفتابی با اشاره به آموزش های فنی برگزار شده برای مددجویان استان لرستان گفت: مددجویان تحت حمایت پس از کسب مهارت، فراهم شدن فضای کسب و کار و بهره مندی از تسهیلات خودکفایی کمیته امداد برای راه اندازی شغل و ایجاد فرصت شغلی اقدام می کنند.

وی با اشاره به خانواده‌هایی که به دلیل نداشتن سرمایه قدرت ریسک اقتصادی ندارند، افزود : به منظور ایجاد اشتغال برای این خانواده ها با تعاملی که با کارفرمایان، مؤسسات، شرکت‌ها و صنایع انجام می شود، در صورت به کار گیری مددجویان در سال نخست ۱۰۰درصد و در سال دوم ۵۰ درصد حق بیمه کار فرمایان توسط کمیته امداد پرداخت می شود.