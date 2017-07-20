ابلاغ بخشنامه ساماندهی امور داوری پایان نامه ارشد و دکتری حرفه ای

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه آزاد اسلامی، در متن این بخشنامه آمده است: در راستای توجه و افزایش کیفیت پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکترای حرفه ای و نیاز به ارزیابی و داوری دقیق پایان نامه ها توسط اعضای هیات علمی متخصص و مجرب موارد زیر ابلاغ می شود.

بر اساس این بخشنامه؛ سقف داوری پایان نامه توسط اعضای هیات علمی، ۱.۵ برابر ظرفیت راهنمایی آنان تعیین می شود و در صورت کمبود استاد برای افزایش تعداد، با مجوز معاونت پژوهش و فناوری واحد دانشگاهی بلا مانع است.

همچنین بر اساس این بخشنامه استفاده از توانمندی اعضای هیات علمی با مرتبه علمی مربی که از رساله دکتری خود دفاع کرده باشند (در شرف استادیاری) به عنوان استاد داور بلا مانع است.

سقف داوری پایان نامه ها در یک روز بیش از ۳ داوری مجاز نیست و همکاری اعضای هیات علمی خارج از گروه های آموزشی، در صورت مرتبط بودن با رشته تحصیلی دانشجو به عنوان استاد داور امکان پذیر است.

چنانچه به دلیل تکمیل ظرفیت داوری اساتید گروه آموزشی انتخاب داور از داخل واحد میسر نباشد، با تصویب گروه آموزشی استفاده از داور خارج از واحد بلامانع است.