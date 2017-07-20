ثبات نسبی در بازار سکه/ دلار ۵ تومان گران شد

به گزارش خبرنگار مهر، در جریان معاملات امروز(پنجشنبه) بازار آزاد تهران، قیمت انواع سکه با ثبات نسبی و بدون تغییر مواجه بود. در عین حال هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید با ۵۵۰ تومان کاهش به یک میلیون و ۲۰۳ هزار و ۹۵۰ تومان رسید.

هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم یک میلیون و ۱۶۸ هزار تومان، نیم سکه ۶۲۱ هزار و ۵۰۰ تومان، ربع سکه ۳۶۲ هزار و ۵۰۰ تومان و سکه یک گرمی ۲۴۷ هزار تومان است.

هر اونس طلا در بازارهای جهانی ۱۲۳۷ دلار و ۵۰ سنت و هر گرم طلای ۱۸ عیار ۱۱۳ هزار و ۸۵۱ تمان است.

هر دلار آمریکا با ۵ تومان افزایش ۳۷۸۲ تومان، یورو ۴۴۰۷ تومان، پوند ۴۹۱۴ تومان، درهم امارات ۱۰۳۳ تومان و لیر ترکیه ۱۰۹۴ تومان است.