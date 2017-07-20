انفجار کپسول های گاز در شهریار اطفاء شد

به گزارش خبرنگار مهر، بعد از ظهر پنج شنبه انفجار مهیب کپسول های گاز مایع «ال. پی. جی» در شرکت گاز امیریه حادثه آفرید.

احمد کریمی، در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: انفجار مهیب در شرکت اصلی پخش کپسول های گاز مایع « ال. پی. جی» رخ داده است که در این انفجار تعداد زیادی کپسول منفجر شدند.

وی اضافه کرد: در اثر انفجار کپسول های گاز مایع و پرتاب شدن آن ها به هوا، آتش به دامداری های اطراف این شرکت نیز سرایت کرده و آتش سوزی گسترده ای را رقم زده است.

مدیر عامل سازمان آتش نشانی شهرداری شهریار افزود: تمام واحدهای آتش نشانی شهرداری شهریار، با تمام توان در صحنه حاضر بوده و در حال اطفاء حریق هستند.

کریمی از اطفاء حریق توسط ماموران آتش نشانی خبر داد.

هم اکنون محمد محمودی شاه نشین، نماینده مردم شهرستان های ملارد، شهریار و قدس در محل انفجار حاضر شده و از نزدیک در روند اطفاء حریق قرار گرفته است.

حریق شرکت گاز شهرک «امیریه» برای چندمین بار رخ داده و عدم توجه مسئولین به برچیدن این شرکت باعث اعتراضات بسیار مردم شهرک شده است.

به گفته محمد محمودی شاه نشین، نماینده مردم شهرستان های ملارد، شهریار و قدس تعداد ۲ نفر در این انفجار مصدوم شدند.

علت وقوع این انفجار نیز خطای انسانی برآورد شده است.