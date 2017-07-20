به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی امانی پور ظهر پنجشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به آمار ثبت وقایع حیاتی ۳ ماهه اول سال ۱۳۹۶ گفت: در سه ماهه نخست سال ۱۳۹۶ تعداد ۸ هزار و ۶۶۱ واقعه ولادت به ثبت رسیده است.

وی با بیان اینکه از کل ولادت های ثبت شده ۴ هزار و ۵۷۸ نفر شامل ۵۲.۹ درصد پسر و ۴ هزار و ۸۳ نفر معادل ۴۷.۱ درصد دختر بوده اند که در مجموع به ازای هر ۱۱۲ پسر ۱۰۰ دختر متولد شده است، تصریح کرد: از تعداد کل ولادت های ثبت شده تعداد ۵ هزار و ۷۴۵ مورد معادل ۶۶.۳ درصد شهری و ۲ هزار و ۹۱۶ مورد معادل ۳۳.۷ درصد ولادت ها روستایی بوده است.

مدیرکل ثبت احوال استان لرستان با بیان اینکه در سه ماهه سالجاری در هر شبانه روز به طور متوسط ۹۳ نوزاد در استان متولد و در هر ساعت تقریباً ۴ نوزاد متولد شده است، تصریح کرد: ۱۱۸ مورد از ولادت های ثبت شده مربوط به نوزادان دو قلو و ۴ مورد سه قلو بوده اند.

امانی پور یادآور شد: در سه ماهه سالجاری فراوانی ۵ نام پسران در استان به ترتیب حسین ۱۶۵ مورد، امیرعلی ۱۶۱ مورد، علی ۱۳۳ مورد، ابوالفضل ۱۳۰ مورد و محمد مهدی ۱۱۳ مورد بوده است.

وی گفت: بیشترین فراوانی نام دختران نیز به ترتیب فاطمه ۲۳۰ مورد، بهار ۱۴۷ مورد، آوا ۱۰۹ مورد، زهرا ۹۸ مورد و رها ۹۳ مورد بوده است.

امانی پور در ادامه سخنان خود با اشاره به اینکه درسه ماهه سال ۱۳۹۶ تعداد ۲ هزار و ۱۹۰ واقعه فوت به ثبت رسیده است، گفت: از کل فوت های ثبت شده در این مدت هزار و ۲۲۷ نفر معادل ۵۶ درصد مرد و ۹۶۳ نفر معادل ۴۴ درصد زن بوده اند.

وی با بیان اینکه از تعداد کل فوت های ثبت شده تعداد هزار و ۵۳۹ مورد معادل ۷۰.۳ درصد شهری و ۶۵۱ مورد معادل ۲۹.۷ درصد روستایی بوده است، تصریح کرد: به طور متوسط در هر شبانه روز ۲۴ مورد فوت و در هر ساعت تقریباً یک نفر ثبت شده است.