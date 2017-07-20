به گزارش خبرنگار مهر به نقل از روابط عمومی استانداری بوشهر، مصطفی سالاری ظهر در نشست هماندیشی با فعالان سیاسی اجتماعی شهرستان کنگان با تاکید بر تحقق حقوق همه جانبه مردم اظهار داشت: برای احقاق حق مردم حاضر به پرداخت هر گونه هزینهای هستم و صدای مردم را به صورت رسا به مسئولان کشوری منتقل میکنم.
وی با اشاره به استقرار صنعت پارس جنوبی در شهرستان کنگان تصریح کرد: هر چند شهرستان کنگان از حضور صنعت در منطقه منتفع شده اما آسیبهایی نیز مردم متحمل شدهاند که تلاش میشود این آسیبها کاهش یابد.
استاندار بوشهر با قدردانی از حضور حماسی مردم شهرستان کنگان در انتخابات ۲۹ اردیبهشت خاطر نشان کرد: مردم شهرستان کنگان برای ما عزیز هستند و نقش پررنگ مردم این شهرستان در انتخابات ۲۹ اردیبهشت و حمایت از دولت تدبیر و امید و رشد شش درصدی رای آنها به دکترروحانی ستودنی است.
سالاری، با بیان اینکه در حوزههای مختلف شهرستان کنگان کارهای بسیاری باید انجام شود تصریح کرد: نقش مردم و مطالبهگری مشروع و قاعدهمند مردم شهرستان کنگان از طریق سمنها میتواند مسئولان را در پیگیری و رفع مشکلات یاری کند.
وی با اشاره به اینکه در دیدار با رئیس جمهور در خصوص مسائل و مشکلات شهرستانهای عسلویه و کنگان به عنوان میزبان صنعت منطقه پارس جنوبی تاکید ویژهای شد گفت: رابطه صنعت با جامعه میزبان نیاز به تعریف دارد که با پیگیریهای انجام شده بخش صنعت تا ۳ درصد هزینه هر پروژه به توسعه جامعه میزبان اختصاص دهد.
استاندار بوشهر با اشاره به اینکه تاکنون ۶۴ میلیارد تومانی بودجه استانی به شهرستان کنگان اختصاص یافته است تاکید کرد: راهاندازی دهکده گردشگری در نوار ساحلی کنگان - دیر یکی از برنامههای مهم استان بوشهر است که تحقق این مهم افزایش فرصتهای شغلی در بخش گردشگری در پی دارد.
سالاری از رشد ۳ برابری ظرفیت بیمارستان کنگان در سه سال اخیر خبرداد و افزود: با در اختیار گرفتن فضای فیزیکی مجاور بیمارستان کنگان،این مرکز درمانی توسعه کمی و کیفی مییابد.
وی، با تاکید بر توجه به تقویت بنیه علمی دانشآموزان شهرستان کنگان خاطر نشان کرد: فراتر از برنامههای عمرانی، توجه به آموزش و پرورش و تربیت دانشآموزان اولویت بیشتری دارد که همه مردم باید در امر مهم تعلیم و تربیت دانشآموزان به یاری آموزش و پرورش بشتابند چراکه تربیت مطلوب دانشآموزان نوید بخش فراروی درخشان استان بوشهر است.
بوشهر- استاندار بوشهر گفت: راهاندازی دهکده گردشگری در نوار ساحلی کنگان - دیر یکی از برنامههای مهم استان بوشهر است که تحقق این مهم افزایش فرصتهای شغلی در بخش گردشگری در پی دارد.
به گزارش خبرنگار مهر به نقل از روابط عمومی استانداری بوشهر، مصطفی سالاری ظهر در نشست هماندیشی با فعالان سیاسی اجتماعی شهرستان کنگان با تاکید بر تحقق حقوق همه جانبه مردم اظهار داشت: برای احقاق حق مردم حاضر به پرداخت هر گونه هزینهای هستم و صدای مردم را به صورت رسا به مسئولان کشوری منتقل میکنم.
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