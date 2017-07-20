به گزارش خبرنگار مهر به نقل از روابط عمومی شرکت برق منطقه ای استان یزد، در این نشست که جمعی از مدیران و کارشناسان شرکت‌های توانیر، برق منطقه‌ای و توزیع استان یزد حضور داشتند، مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای یزد با بیان این‌که استان یزد روزهای پرمصرف و پر باری را سپری می‌کند؛ گفت: یزد استانی صنعتی با مصرف ۷۰ درصد انرژی الکتریکی برای صنعت، با فرصت‌ها و چالش‌هایی بزرگ روبرو است.

محمدحسن صباغ زادگان ادامه داد: فرصت ازاین‌رو که چرخ صنعت می‌چرخد و روزبه‌روز شاهد رونق صنعت هستیم و چالش ازاین‌رو که این صنایع انتظار برقی پایدار دارند و این وظیفه ما را سنگین می‌کند.

وی، روند رشد مصرف برق در استان را بی‌سابقه دانست و گفت: باوجود برنامه‌ریزی‌ها، جلسات و مکاتبات متعدد با صنایع بزرگ و اقدامات مناسب در بحث مدیریت مصرف در خرداد سال جاری، نسبت به سال گذشته رشد ۲۰ درصد پیک برق داشته‌ایم که ناشی از ورود صنایع جدید به مدار بهره‌برداری است.

صباغ زادگان با اشاره به رونق صورت گرفته پس از بحث برجام، تصریح کرد: بهار ۹۵ نسبت به بهار ۹۶ شاهد ۱۲ درصد رشد مصرف انرژی بودیم که این رشد مربوط به گرمای هوا نبود بلکه منوط به رشد صنایع در استان است.

وی از ۳۰۰ مگاوات متقاضی در بخش تولید پراکنده خبر داد و افزود: هم‌اکنون ۱۱ مشترک با بیش از ۱۰۰ مگاوات مصرف در مدار بهره‌برداری قرارگرفته‌اند و امیدواریم با برنامه‌ریزی‌های انجام گرفته، این نیروگاه‌ها در ایام تابستان موظف به تامین بخشی از بار شبکه شوند.