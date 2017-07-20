«رام نات کوویند» رئیس جمهور هند شد

به گزارش مهر به نقل از ایندین اکسپرس، «رام نات کوویند» با کسب بیش از دو سوم از آرای پارلمان هند به مقام ریاست جمهوری رسید.
وی ۲۵ ژوئیه (۳ مرداد) به عنوان چهاردهمین رئیسجمهور هند سوگند میخورد.
وی به پایین ترین طبقه اجتماعی هند تعلق دارد.
"رام نات کوویند" با کسب بیش از دو سوم از آرای پارلمان هند به مقام ریاست جمهوری رسید.
به گزارش مهر به نقل از ایندین اکسپرس، «رام نات کوویند» با کسب بیش از دو سوم از آرای پارلمان هند به مقام ریاست جمهوری رسید.
وی ۲۵ ژوئیه (۳ مرداد) به عنوان چهاردهمین رئیسجمهور هند سوگند میخورد.
وی به پایین ترین طبقه اجتماعی هند تعلق دارد.
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