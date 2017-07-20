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۲۹ تیر ۱۳۹۶، ۲۰:۳۵

«رام نات کوویند» رئیس جمهور هند شد

«رام نات کوویند» رئیس جمهور هند شد

"رام نات کوویند" با کسب بیش از دو سوم از آرای پارلمان هند به مقام ریاست جمهوری رسید.

به گزارش مهر به نقل از ایندین اکسپرس، «رام نات کوویند» با کسب بیش از دو سوم از آرای پارلمان هند به مقام ریاست جمهوری رسید.

وی ۲۵ ژوئیه (۳ مرداد) به عنوان چهاردهمین رئیس‌جمهور هند سوگند می‌خورد.

وی به پایین ترین طبقه اجتماعی هند تعلق دارد.

کد مطلب 4036525

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