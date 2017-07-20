دستجات عزاداری در ارومیه تشکیل شد

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با سالروز شهادت ششمین اختر تابناک آسمان امامت و ولایت حضرت امام جعفر صادق (ع)، در جای جای آذربایجان غربی دلدادگان مکتب اهل بیت (ع) و شیفتگان آن امام همام با برگزاری مراسم عزاداری، مرثیه خوانی و سینه زنی حزن و اندوه خود را در سالگرد شهادت ششمین اختر تابناک آسمان امامت و ولایت به تصویر می کشند.

شب گذشته و امروز برنامه های ویژه سالروز شهادت امام جعفر صادق (ع) در مساجد شهرها و روستاهای آذربایجان غربی برگزار شد و در آن نوحه خوانان به ذکر مصیبت های ائمه اطهار به ویژه امام صادق (ع) پرداخته و روحانیون نیز ابعاد مختلف زندگی آن امام همام را بازگو کردند.