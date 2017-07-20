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۲۹ تیر ۱۳۹۶، ۲۱:۱۰

همزمان با سالروز شهادت امام جعفر صادق(ع)

دستجات عزاداری در ارومیه تشکیل شد

دستجات عزاداری در ارومیه تشکیل شد

ارومیه- همزمان با سالروز شهادت امام جعفر صادق (ع) آذربایجان غربی دستجات عزاداری در ارومیه تشکیل شد.

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به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با سالروز شهادت ششمین اختر تابناک آسمان امامت و ولایت حضرت امام جعفر صادق (ع)، در جای جای آذربایجان غربی دلدادگان مکتب اهل بیت (ع) و شیفتگان آن امام همام با برگزاری مراسم عزاداری، مرثیه خوانی و سینه زنی حزن و اندوه خود را در سالگرد شهادت ششمین اختر تابناک آسمان امامت و ولایت به تصویر می کشند.

شب گذشته و امروز برنامه های ویژه سالروز شهادت امام جعفر صادق (ع) در مساجد شهرها و روستاهای آذربایجان غربی برگزار شد و در آن نوحه خوانان به ذکر مصیبت های ائمه اطهار به ویژه امام صادق (ع) پرداخته و روحانیون نیز ابعاد مختلف زندگی آن امام همام را بازگو کردند.

کد مطلب 4036533

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