۲ نفر در رودخانه زاب سردشت غرق شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، مسئول واحد آتش نشانی و خدمات ایمنی سردشت در گفتگو با خبرنگاران در این خصوص گفت: در تماس تلفنی یکی از شهروندان عصرامروز پنجشنبه مبنی براینکه سه نجوان ۲۴، ۲۵ و ۲۶ ساله در رودخانه زاب گرفتار شده اند، سریعا ناجیان غریق به محل مورد نظراعزام شدند.

امینی ادامه داد: یکی از سه نفر که با بی احتیاطی شنا کرده و در آب گرفتار می شود، دونفر بعدی برای نجات وی اقدام کرده وآنها نیز گرفتار می شوند.

مسئول واحد آتش نشانی و خدمات ایمنی سردشت خاطرنشان کرد: با تلاش دو ساعته یکی از این سه نفر نجات یافته و جسد دونفر نیز در آب رودخانه کشف می شوند.

این حادثه در رودخانه زاب در نزدیکی روستای نیسک آباد قدیم واقع در ۷ کیلومتری سردشت رخ داده است.