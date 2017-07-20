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۲۹ تیر ۱۳۹۶، ۲۱:۲۲

۲ نفر در رودخانه زاب سردشت غرق شدند

۲ نفر در رودخانه زاب سردشت غرق شدند

ارومیه – امروز پنجشنبه سه نفر در رودخانه زاب سردشت گرفتار شدند که دو نفر به دلیل عدم آشنا به اصول شنا غرق شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مسئول واحد آتش نشانی و خدمات ایمنی سردشت در گفتگو با خبرنگاران در این خصوص گفت: در تماس تلفنی یکی از شهروندان عصرامروز پنجشنبه مبنی براینکه سه نجوان ۲۴، ۲۵ و ۲۶ ساله در رودخانه زاب گرفتار شده اند، سریعا ناجیان غریق به محل مورد نظراعزام شدند.

امینی ادامه داد: یکی از سه نفر که با بی احتیاطی شنا کرده و در آب گرفتار می شود، دونفر بعدی برای نجات وی اقدام کرده  وآنها نیز گرفتار می شوند.

مسئول واحد آتش نشانی و خدمات ایمنی سردشت خاطرنشان کرد: با تلاش دو ساعته یکی از این سه نفر نجات یافته و جسد دونفر نیز در آب رودخانه کشف می شوند.

این حادثه در رودخانه زاب در نزدیکی روستای نیسک آباد قدیم واقع در ۷ کیلومتری سردشت رخ داده است.

کد مطلب 4036535

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