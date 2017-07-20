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۳۰ تیر ۱۳۹۶، ۲:۱۹

برای حضور در بازیهای جهانی؛

سهمیه موی تای ایران افزایش یافت

سهمیه موی تای ایران افزایش یافت

آسیب دیدگی نماینده ازبکستان در رقابتهای موی تای بازیهای جهانی سهمیه ایران برای حضور در این رقابتها را افزایش داد.

به گزارش خبرنگار مهر، بازیهای جهانی موسوم به «World Games» از امروز به میزبانی لهستان آغاز می شود و تیم موی تای  ایران با سه نماینده در این رقابتها شرکت می کند. فدراسیون جهانی موی تای پیش از این دو سهمیه به ایران برای حضور در این رقابتها اختصاص داده بود که پس از انصراف نماینده ازبکستان به دلیل آسیب دیدگی، یک سهمیه دیگر به کشورمان اختصاص داده شد.

بر همین اساس ایوب ساکی که در لیست انتظار این بازیهای قرار داشت، به همراه مسعود مینایی و علی زرین فر این رقابتها شرکت خواهد کرد. این سهمیه عصر سه شنبه به فدراسیون ورزشهای رزمی اعلام شد که تلاش گسترده مسئولان فدراسیون ورزشهای رزمی با فدراسیون جهانی و سفارت لهستان در تهران، در نهایت روادید ساکی برای حضور در این رقابتها صادر شد.

در این دوره از رقابتها ٨٨ ورزشکار  از سراسر جهان در ١١ وزن و در دو بخش زنان و مردان در رشته موی تای به رقابت خواهند پرداخت. مبارزات موی تای پنجم تا ٩ مرداد در ورشو و زیر نظر کمیته بین المللی المپیک IOC برگزار خواهد شد.

کد مطلب 4036552

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