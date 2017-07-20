کویت: اخراج سفیر ایران صحت ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری روزنامه الانباء کویت، اخبار منتشر شده در مورد درخواست کویت از سفیر ایران برای ترک این کشور درست نیست.
پیشتر برخی منابع از اخراج سفیر ایران در کویت برای ترک این کشور خبر داده بودند.
لازم به ذکر است که دولت کویت ضمن بستن دفتر رایزن فرهنگی ایران در این کشور، تعداد دیپلماتهای ایرانی در سفارتخانه را کاهش داد.
طبق اعلام رسانه های عربی، دولت کویت این اقدام را به بهانه پرونده «گروهک العبدلی» انجام داده است؛ پروندهای که کویت در آن ایران را به ارتباط با عناصر این گروهک متهم میکند.
جمهوری اسلامی ایران این اتهامات را رد کرده است.
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