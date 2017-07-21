یوسف یوسفی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: طبق ارزیابی ها هم اکنون ۱۷۸ کانون فرسایش بادی با مساحت هفت میلیون هکتار در کشور شناسایی شده که کویر میقان اراک نیز یکی از این کانون های فرسایش است.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مرکزی افزود: بررسی نشان داده با از بین رفتن پوشش گیاهی، پتانسیل فرسایش بادی سالانه یکصد تن در هکتار در این منطقه وجود دارد که این میزان فرسایش سالانه مشکلات متعددی رابرای محیط زیست مناطق اطراف ایجاد خواهد کرد.

یوسفی بیان کرد: طی دهه اخیر چاه های غیرمجاز در استان سه برابر شده و وجود بخشی از این چاه ها درحوضه آبریز میقان زنگ خطر فرسایش خاک و فرونشست زمین در این منطقه را به صدا درآورده و این مساله می‌تواند به محیط زیست، اکولوژی منطقه، اقتصاد، کشاورزی و صنعت اراک و شهرهای اطراف محدوده میقان آسیب وارد کند.

وی خاطرنشان ساخت: برداشت غیرمجاز و بی رویه آب از چاه‌های حوضه آبریز میقان و کاهش سطح آب‌های زیرزمینی موجب از بین رفتن پوشش گیاهی قره‌داغ این منطقه می شود و به این ترتیب، میلیون‌ها تن خاک که در زیرشاخه‌های این گیاه حفظ شده، به حرکت در خواهد آمد و مناطق اطراف را مورد تهدید قرار خواهد داد.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مرکزی تصریح کرد: با وجود انجام اقدامات لازم و اجرای طرح‌های بیولوژیکی به منظور جلوگیری از فرسایش بادی در کویر میقان، هم‌اکنون میزان فرسایش بادی این منطقه سالانه پنج تن خاک در هر هکتار است.

یوسفی ادامه داد: در حال حاضر شش شهرستان استان مرکزی شامل زرندیه، ساوه، دلیجان، محلات، کمیجان و خنداب در معرض بیابانی شدن و تهدید حرکت شن های روان قرار دارند که در صورت عملیاتی نشدن اقدامات پیشگیرانه در این رابطه، طی سال های آتی با مشکلات مختلفی در این حوزه در شهرستان های مذکور مواجه می شویم.

وی اضافه کرد: طی سال جاری در استان مرکزی برای بیابان زدایی و جلوگیری از حرکت شن های روان در شش شهرستان مذکور، ۷۳ میلیارد ریال بودجه از محل اعتبارات ملی اختصاص یافته تا طرح تثبیت شن های روان و مهار کانون های فرسایش بادی عملیاتی شود.