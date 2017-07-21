خودروهای دو تکه ای نخرید/ خرید خودرو فقط در مراکز مجاز

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ سعید روحی به اشاره به افزایش خرید و فروش خودروهای اصطلاح دو تکه ای در نمایشگاه ها ی خرید و فروش خودرو افزود: خودروهایی که تصادف می کنند چنانچه نیاز است که نیمه اتاق از چرخ های عقب به جلو و یا از چرخ های جلو به عقب تعویض شود حتما باید برای رعایت استانداردها، اتاق را به صورت کامل تعویض و مجوزهای لازم را از پلیس راهور ناجا دریافت کنند.

وی تصریح کرد: در صورتیکه این امر اجرایی نشده و مالک خودرو تنها نسبت به تعویض بخش صدمه دیده اقدام کند، پلیس در زمان تعویض پلاک مجوزی برای این خودروها صادر نمی کند.

معاون فنی مهندسی و خدمات ترافیک پلیس راهور ناجا، خاطرنشان کرد: خریداران خودرو پیش از پرداخت کامل وجه باید از دو تکه نبودن بدنه آن با مراجعه به مراکز تعویض پلاک اطمینان حاصل کنند تا با مشکلی در زمان شماره گذاری مواجه نشوند.

وی تاکید کرد: شهروندان از خرید و فروش خودرو بصورت وکالتی و مبایعه نامه ای و...، پرهیز کنند و صرفا در مراکز شماره گذاری نسبت به انجام معامله اقدام کنند تا خودرو سالم و بدون مشکلی خریداری کرده باشند. در این صورت پلاک و کارت و سند مالکیت بنام مالک جدید صادر و تحویل میشود.