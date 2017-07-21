شورای نگهبان برای بررسی صلاحیت ها حجت شرعی و قانونی دارد

به گزارش خبرنگار مهر، شهاب الدین معاف به مناسبت سال روز تاسیس نهاد شورای نگهبان در سخنرانی پیش از خطبه های نماز جمعه امروز ورامین طی سخنانی ضمن تاکید بر اهمیت شورای نگهبان، گفت: این حق مردم است تا افرادی در معرض رای آنها قرار گیرند که واجد شرایط قانونی باشند.

وی افزود: مردم باید با خیالی آسوده بتوانند، فرد دلخواه را از بین کاندیداهای واجد شرایط انتخاب کنند، این شعار که برخی سرمی دهند که انتخاب را به مردم واگذار کنید و نیاز به شورای نگهبان نداریم کاملا فریب کارانه است.

معاون شورای نگهبان شهرستان های ورامین، پیشوا و قرچک با بیان فرمایشاتی از امام(ره) و مقام معظم رهبری در حمایت از نهاد شورای نگهبان، گفت: حضرت امام (ره) و مقام معظم رهبری در برهه های گوناگون در دفاع از جایگاه والای شورای نگهبان و تبیین وظایف این نهاد مهم بیاناتی داشته اند که با توجه به این فرمایشات حجت برای همه ما تمام شده است.

وی اضافه کرد: نقش شورای نگهبان از جمله موضوعاتی است که هم خودی های دلسوز و بصیر و هم بیگانگان مغرض درباره آن بسیار سخن گفته اند و این اظهار نظرها نشان دهنده جایگاه بی بدیل شورای نگهبان است، باید قدر این شورا را بدانیم.

معاف با تاکید بر این که حب و بغض های شخصی در رد و یا تایید صلاحیت های کاندیداها نقشی ندارد، گفت: شورای نگهبان برای تایید یا رد صلاحیت کاندیداها هم دلیل قانونی و هم دلیل عقلی و هم دلیل شرعی دارد.