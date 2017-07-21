سفیران کریمه اهل بیت (ع) امروز به یزد سفر می کنند

محمدرضا پیرنیا در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: خدام حرم حضرت معصومه (س)، کریمه اهل بیت (ع) امروز به مناسبت فرا رسیدن ایام دهه کرامت وارد یزد می شوند و در برنامه های فرهنگی مختلفی که برای این ایام تدارک دیده شده، شرکت می کنند.

وی افزود: خدام حرم حضرت معصومه (س) امروز پس از ورود به ایستگاه راه آهن یزد توسط کاروان عشق مورد استقبال قرار می گیرند و در ابتدای سفر خود در قالب برنامه ای با عنوان یاران آفتاب، در امامزاده جعفر (ع) یزد حضور می یابند.

پیرنیا با اشاره به اینکه این مهمانان استان یزد تا ششم مردادماه در این استان حضور خواهند داشت، به تشریح برنامه های این سفر پرداخت.

وی افزود: روز شنبه ۳۱ تیرماه جشن ویژه بانوان با عنوان شکوفه های نور در ساعت ۹:۳۰ در حسینیه قلعه کهنه یزد برگزار می شود و به رسم ادب، با خانواده های شهدای مدافع حرم نیز دیدار خواهند کرد.

پیرنیا یادآور شد: برگزاری جشن ویژه بانوان با عنوان شکوفه های نور در حسینیه بیت الاحزان در ساعت ۱۸، حضور در مناطق محروم با عنوان نسیم کرامت و حضور در مسجد امام علی (ع) منطقه اسکان از دیگری برنامه هایی است که در روز شنبه ۳۱ تیرماه برگزار می شود.

وی ادامه داد: در روز یکشنبه اول مردادماه نیز خادمان حرم حضرت معصومه (س) در قالب برنامه پیام رهایی در زندانها و مراکز اصلاح و تربیت حضور می یابند و پس از آن با علما و ائمه جمعه استان یزد در منزل امام جمعه دیدار خواهند کرد.

مدیرعامل سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری یزد یکی دیگر از برنامه های حضور خدام در مناطق محروم را حضور در مسجد محمدیه مریم آباد اعلام کرد و افزود: خدام پس از این برنامه در ساعت ۲۱:۳۰ با حضور در مزار شهدای گمنام امیرچخماق، به شهدای گمنام استان یزد ادای احترام خواهند کرد.

پیرنیا ادامه داد: دیدار با منتخبین استان، حضور در مرکز اصلاح و تربیت، دیدار با خانواده شهید حسن دانش، حضور در امامزاده قل هوالهی، حضور در مسجد نظرکرده و ... را از برنامه های روز دوشنبه، دوم مرداد برشمرد.

وی، غبارروبی امامزاده جعفر (ع)، جشن دختران با عنوان شکوفه های نور در حوزه های علمیه، جشور درجمع بانوان امامشهر در مسجد امام سجاد (ع)، جشن ویژه دختران در مسجد آزادشهر، مراسم جشن بانوان فاطمی در امامزاده جعفر (ع) یزد را از برنامه های سوم مردادماه اعلام کرد.

پیرنیا با اشاره به اینکه یکی از اصلی ترین برنامه های خدام حرم حضرت معصومه (س)، عیادت از بیماران، سالمندان و جانبازان است، اظهار داشت: عیادت از بیماران بیمارستان شهید صدوقی و آسایشگاه جانبازان صفائیه از برنامه های خدام در سفر به یزد است و علاوه بر آن جشن ویژه بانوان در فرهنگسرای خانواده، جشن ویژه دختران در مهدقرآن جوادالائمه نیز انجام می شود.