عرضه متادون ساماندهی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر احمد حاجبی با بیان اینکه سامانه آیداتیس (سامانه اطلاعات درمان سوء مصرف مواد ایران) از یک سال قبل در مراکز درمان اعتیاد مورد استفاده قرار گرفته است، افزود: این سامانه به منظور نظارت بر حسن اجرای پروتکل های درمانی برای بیماران مراجعه کننده و جلوگیری از بروز برخی نابسامانی ها در عرضه متادون به نیازمندان واقعی دریافت خدمات درمانی راه اندازی شده است.

وی در خصوص برخی اظهار نظرها در رابطه با ادامه فعالیت سامانه آیداتیس گفت: سامانه آیداتیس جهت ساماندهی، و ارتقای کیفیت ارائه خدمات درمان اعتیاد از سال گذشته راه اندازی و در حال حاضر در مراکز درمان اعتیاد که زیر نظر دانشگاه های علوم پزشکی کشور فعالیت می کنند، به کار می رود.

حاجبی افرود: خوشبختانه بخش قابل توجهی از پزشکان درمانگر اعتیاد تاکنون همکاری بسیار خوبی با این طرح داشته اند.

وی ادامه داد: طبق ارزیابی های میدانی به عمل آمده، بکار گیری این سامانه نتایج مثبتی به دنبال داشته که از آن جمله نظارت بر حسن اجرای پروتکل های درمانی برای بیماران مراجعه کننده و جلوگیری از بروز برخی نابسامانی ها در عرضه متادون به نیازمندان واقعی دریافت خدمات درمانی است.

حاجبی خاطرنشان کرد: برای کاهش مصرف مواد مخدر در جمعیت عمومی و کاهش آسیب ها و پیامدهای منفی سو مصرف مواد، نیازمند همکاری همه نهادهای ذی ربط و همچنین همه گروه های ارائه دهنده خدمات سلامت هستیم که به نوعی با این معضل مشترک بهداشتی و اجتماعی در ارتباط هستند.