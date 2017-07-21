چگونه می توان یک جامعه پراکنده بشری را به یک نفس واحد تبدیل کرد؟

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله محسن اراکی، دبیر کل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی در شام شهادت امام جعفر صادق (ع) در مجلسی که به مناسبت شهادت جانسوز این امام همام در مرکز ابرار لندن تشکیل شد در جمع علمای اهل سنت و میهمانان کنفرانس وحدت اسلامی لندن و نیز جمعی از شیعیان مقیم لندن با اشاره به آیه کریمه «إن هذه أمتکم أمة واحدة و أنا ربکم فاعبدون» گفت: رسالت اصلی انبیاء الهی در طول تاریخ بشریت یکپارچه سازی جامعه بشری در راستای دستیابی به یک شخصیت واحد اجتماعی در قالب یک انسان است و اساس همۀ مشکلات بشری، تفرقه و اختلافاتی است که در بین اقشار گوناگون بشر به وجود می‏ آید.



وی با اشاره به این نکته که انسان‏ها موجوداتی با خواهش‏ها و امیالی گوناگون هستند افزود: این خواهش‏ها و هوس‏های انسان‏ها که سبب اصلی اختلافات و تفرقه بین اقشار گوناگون بشر است انسانها را تا جایی می‏کشانند که تجاوز از هر حد و مرزی را برای خود سزاوار می شمارند.



آیت الله اراکی در ادامه وحدت جامعه بشری را تنها راه سعادت بشر برشمرد و افزود: وحدت جامعه بشری یعنی تحقق یک شخصیت کلان اجتماعی که از طریق تبعیت افراد جامعه از یک ارادۀ راستین الهی شکل می پذیرد.



دبیرکل مجمع جهانی تقریب سپس با اشاره به فرمایش پیامبر اکرم (ص) که فرمودند: تری المؤمنین فی تراحمهم و توادّهم و تعاطفهم‏ کمثل الجسد اذا اشتکی عضوا تداعی له سایر جسده بالسّهر و الحمّی.«مؤمنان در مهربانی و دوستی یک دیگر چون اعضای یک پیکرند که وقتی عضوی بدرد آید اعضای دیگر آرام نگیرند.» این روایت را تعبیری دقیق از یک واقعیت تکوینی از منظر جامعه شناسی اسلامی دانست که شواهد قرآنی زیادی نیز بر آن تأکید دارد.



استاد دروس خارج حوزه علمیه قم در ادامه با اشاره به فرمایش امام جعفر صادق علیه السلام پیرامون برادری آحاد امت اسلامی (المؤمن اخ المؤمن لأبیه و أمه) افزود: حضرت امام جعفر صادق (ع) در جواب سؤال شخصی از اسباب آلام روحی و غم و اندوهی که بعضاً برای آن شخص رخ می‏داد فرمودند: سبب این آلام روحی که بر او عارض می‏ شود این است که برادر مؤمن او در نقطه‏ای از نقاط عالم دچار مشکل و المی شده که باعث شده او هم آن غم و اندوه را ادراک کند.



دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی در ادامه با اشاره به آیه کریمه قرآن کریم «وَ مِنْ آیاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَکُمْ مِنْ أَنْفُسِکُمْ أَزْواجاً لِتَسْکُنُوا إِلَیْها وَ جَعَلَ بَیْنَکُمْ مَوَدَّةً وَ رَحْمَةً إِنَّ فی‏ ذلِکَ لَآیاتٍ لِقَوْمٍ یَتَفَکَّرُونَ (۲۱: روم) اظهار داشت: مودت و رحمتی را که خداوند بر اساس این آیۀ کریمه بین زن و شوهر پس از تشکیل خانواده قرار می‏دهد از آنها یک شخصیت واحد می‏سازد که آنها را تبدیل به یک نفس واحده می‏کند و جامعه هم که از خانواده تشکیل گردیده نیز از این طریق به یک نفس واحده تبدیل می‏شود.



آیت الله اراکی افزود: رسالت انبیاء در تبدیل جامعه پراکنده بشری به یک نفس واحد در سه مرحله محقق می ‏شود؛ مرحله اول مرحله وحدت اعتباری است که در این مرحله مردم رسول و فرستاده خدا را به عنوان رهبر می پذیرند و اتفاق می کنند بر اینکه از امر خدا و پیامبر او تبعیت کنند که جامعه اسلامی از این اتفاق و اقرار، متولد می شود. مرحله دوم بعد از ایمان و اقرار به رسول، عمل کردن به فرامین و امر و نهی اوست. عمل به دستورات رهبر الهی یک مرحله جدیدی از وحدت را رقم می‏زند که در آن همه مردم در عملشان با یکدیگر متحد می‏گردند؛ همگی به یک دستور و فریضه عمل می‏کنند، همگی نماز می‏خوانند، روزه می گیرند، حج به جا می‏ آورند و از این طریق توحید در طاعت محقق می گردد.



آیت الله اراکی سپس به مرحله سوم وحدت حقیقی جامعه اشاره و گفت: در صورتی که مردم از امر و نهی رسول الهی اطاعت کنند و عملاً تابع اراده واحد او شوند وحدت مرحله سوم محقق می‏ شود که در آن نفوس اعضاء جامعه به مثابه همان نفس رسول می‏شوند و هیئت و شکل آن نفوس هم شکل و هم هیئت با نفس رسول می شود و لذا در روز قیامت مردم به واسطه شباهتشان با رهبرانشان و اراده‏ای که از او تبعیت کردند شناخته می‏ شوند.