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۳۰ تیر ۱۳۹۶، ۱۴:۵۲

در خطبه های نماز جمعه تبریز عنوان شد؛

ضرورت حفظ وحدت در جامعه/نماز جمعه قلب فرهنگی جامعه اسلامی است

ضرورت حفظ وحدت در جامعه/نماز جمعه قلب فرهنگی جامعه اسلامی است

تبریز - نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی و امام جمعه تبریز بر ضرورت حفظ وحدت در جامعه تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید محمدعلی آل هاشم ظهر جمعه در خطبه های نماز جمعه تبریز با اشاره بر ضرورت برگزاری باشکوه و پرشور نماز جمعه گفت: نماز جمعه قلب فرهنگی جامعه اسلامی است.

وی سپس با بیان اینکه دشمن به دنبال از بین بردن وحدت در جامعه و بین مسئولان نظام است، ادامه داد: دشمن می خواهد اختلاف افکنی کند و به دنبال براندازی نظام است.

امام جمعه تبریز سپس با اشاره به اینکه آمریکایی ها به دنبال براندازی و تضعیف نظام هستند، ادامه داد: آنها می خواهند در جامعه دو قطبی سازی کنند.

وی با بیان اینکه آمریکا نهاد رهبری و نهادهای وابسته را نشانه رفته است، افزود: باید در این خصوص مردم و مسئولان هوشیار باشند. 

نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی با بیان اینکه سخنان وزیر امور خارجه آمریکا وقیحانه بود، گفت: آنها به دنبال براندازی نظام هستند و پر رویی کرده اند.

کد مطلب 4036855

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