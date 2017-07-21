کهولت سن علت استعفایم است/هیچ فشار سیاسی بر روی من نبوده است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید یحیی جعفری ظهر امروز در آیین نماز جمعه این هفته کرمان با اشاره به اینکه از همه مومنان، مومنات و شرکت کنند گان نماز جمعه تشکر می کنم، گفت: در طول ۳۷ سال که بنده به عنوان امام جمعه کرمان بوده ام مطیع امام راحل (ره) و مقام معظم رهبری بوده ام و از این پس هم همینگونه خواهم بود.

وی افزود: اگر توفیقاتی داشته ام و توانسته ام کاری برای استان و شهر کرمان انجام دهم به این دلیل است که همواره مردم و نه جریان های سیاسی را معیار موفقیت خود می دانسته و می دانم.

نماینده ولی فقیه در استان کرمان بیان داشت: جریان های سیاسی البته بخشی از مردم به حساب می آیند و حرمت آنها در جایی خود محفوظ است.

آیت الله جعفری با اشاره به اینکه تاکنون هیچ گونه فشاری از سوی جناح ها بر روی من نبوده است، تصریح کرد: در تمام دوران ۳۷ ساله از خط و خط بازی طبق شهادت دوستان توانسته ام امتناع کنم، اگر موفقیتی داشته ام مربوط به این مسئله است.

وی ادامه داد: گاهی یک جمله ما ممکن است جامعه ای را دچار التهاب کند، باید در هر حالتی مواظب باشیم و مسائل را رعایت کنیم.

امام جمعه کرمان گفت: همه انسان ها یک روزی به مرحله کهولت و بازنشستگی می رسند و بنده هم از این اصل مهم و عقلائی مستثنی نیستم و هیچ گونه اکراه و اجباری هم در رابطه با حقیر در کار نبوده و نیست.

نماینده ولی فقیه در استان کرمان گفت: از برادران، خواهران و مسئولانی که نسبت به اینجانب اظهار محبت و لطف کرده اند تشکر می کنم.

آیت الله جعفری در بخش دیگری از خطبه های نماز جمعه کرمان با اشاره به اینکه عقل بزرگترین نعمت الهی است، اظهار داشت: خداوند متعال بعد از اینکه عقل را خلق کرد، فرمود «موجودی شریف تر و ارزنده تر از تو خلق نکرده ام».

وی با اشاره به اینکه افراد عاقل انسان هایی بی نیاز هستند هر چند ثروت و مالی در اختیار نداشته باشد، افزود: امروز جمعه ۳۰ تیرماه، ۲۶ شوال مصادف با سالروز بزرگداشت مرحوم آیت الله سید ابوالقاسم کاشانی است.

امام جمعه کرمان بیان کرد: آیت الله کاشانی مجاهدی به معنای واقعی بود و تمام عمر شریف خود را صرف مبارزه با استبدادگران کرد.

وی عنوان کرد: اگر حمایت آیت الله کاشانی نبود دکتر محمد مصدق مو فق نمی شد نفت را از دست انگلیسی ها خارج و آن را ملی اعلام کند.

آیت الله جعفری تصریح کرد: یکی از اشتباهات مصدق این بود که در حالی بهائی و توده ای ها را رها کرد و به آنها آزادی مطلق داد که علیه علما و روحانیون شعار می دادند و این ها دشمنان سرسخت اسلام و روحانیت هستند.

نماینده ولی فقیه در استان کرمان با عرض تسلیت به مناسبت شهادت امام جعفر صادق(ع) گفت: هیچ کدام از ائمه ما به صورت طبیعی از دنیا نرفته اند یا مسموم شدن و یا به قتل رسیده اند.

وی عنوان کرد: امام صادق (ع) فرمودند «دقت و تفکر در علوم و دانش ها عقل انسان را بارور می کند» اگر عقل بارور شد ما به سعادت دنیا و آخرت نائل می شویم و اگر عقل کار نکند دنیا و آخرت نخواهیم داشت.