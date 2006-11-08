رفتار حاکم بر دادگاه صدام بر مبنای ملاحظات سیاسی است / حکم اعدام به احتمال زیاد اجرا خواهد شد

حسین اعلایی کارشناس مسائل خاورمیانه در گفتگو با خبرنگار "مهر" در خصوص حکم صادره برای صدام حسین گفت : دادگاه صدام اعلام کرده که چون حکم اعدام در مورد پرونده دجیل و انفال صادر شده است دیگر نیازی به بررسی سایر پرونده ها نیست، اما مسئله فراتر از این حرفهاست .

وی در ادامه اظهاراتش تاکید کرد : آمریکاییها نمی خواهند بسیاری از پشتیبانی هایی را که از حکومت رژیم بعث انجام می دادند ، آشکار شود . به عنوان مثال اگر مسئله جنگ ایران و عراق مطرح شود در آن حتما پشتیبانی آمریکا از لحاظ سیاسی و نظامی ، تجهیز ارتش عراق به تجهیزات شیمیایی از جانب اروپا و بسیاری از ابهامات حمله به کویت مطرح می گردد که این برای غربیها قابل پذیرش نیست .

این صاحب نظر سیاسی افزود : بنابر نظر بسیاری از محافل سیاسی جمهوریخواهان پیش از انتخابات مجلس نمایندگان و سنا نیاز به صدور حکم اعدام داشتند تا شرایط بدی که ناشی از شکست های بوش در عراق ایجاد شده بود را تغییر دهند .

اعلایی درباره انگیزه داخلی صدورحکم اعدام گفت : عامل دیگرصدور حکم اعدام برای صدام درشرایط کنونی ادامه نا آرامیها درعراق می باشد. مقامات آمریکا معتقدند در قید حیات بودن صدام بر عملکرد بازماندگان رژیم بعث تاثیر مثبتی دارد و حکم صادره می تواند درکاهش نا امنی ها درعراق تاثیر گذار باشد.

کارشناس مسایل خاورمیانه عنوان کرد : آمریکاییها همانطور که صدام در بستر قدرت بود از او به عنوان یک عامل سیاسی استفاده می کردند، اکنون هم از دستگیری و محاکمه آن به عنوان ابزار استفاده می کنند لذا مسایل سیاسی اهمیت بیشتری بر سایر موضوعات دارد و رفتاری که در مورد دادگاه اجرا می شود را بر همین اساس تنظیم می کنند .

درادامه افزود : بسیاری ازتحلیلگران معتقدند که صدام نباید بلافاصله اعدام شود بلکه باید فرصتی پیدا شود تا صدام بتواند بسیاری از حمایتهایی که از وی از جانب آمریکا ، اروپا و کشورهای عربی به عمل آورده بودند ، افشا کند .

در پایان اعلایی بیان داشت : صدام به دلیل اینکه معضلی برای آمریکا محسوب می شود و عدم اعدام ممکن است مباحث جدیدی در افکار عمومی به پیش بکشد لذا حکم صدام پس از طی مراحل ادای حقوق بشری و ادای دموکراسی مانند درخواست فرجام به احتمال زیاد اجرا خواهد شد.