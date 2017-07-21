اولین نماز جمعه امام جمعه جدید پرند اقامه شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین احمد عبدالله زاده پاشاکی که به تازگی از سوی شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه به امامت جمعه پرند انتخاب شده بود، اولین نماز جمعه خود را با حضور حجج الاسلام والمسلمین حسن نوروزی، نماینده مردم شهرستان های رباط کریم و بهارستان و سید صالح یاسینی، رییس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه استان تهران، محمد ارجستانی معاون فرماندار رباط کریم، سرهنگ عبدالله زاده پاشاکی فرمانده انتظامی و جمعی دیگر از مسئولین شهرستان رباط کریم و مردم این شهرستان اقامه کرد.

حجت الاسلام والمسلمین یاسینی در حاشیه این مراسم ادر گفتگو با خبرنگار مهر ظهار کرد: نماز جمعه یکی از مهمترین و باشکوه ترین آیین های عبادی و سیاسی است و تعابیر بسیار والایی در قرآن کریم در مورد این آیین به کار رفته است.

وی اضافه کرد: اقامه با شکوه نماز جمعه سبب تحکیم و گسترش آموزه‌های دینی در جامعه می‌شود و اقتدار و عظمت نظام جمهوری اسلامی ایران با برگزاری با شکوه نماز جمعه حفظ و تقویت می‌شود.

بر اساس این گزارش حجت الاسلام پاشاکی امامت جمعه باغستان، لاهیجان و امامت جمعه موقت رشت را در کارنامه خود دارد.