نماز جمعه آیین سیاسی است\دشمن از حضور مردم در نماز جمعه ترس دارد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام ابوالقاسم یعقوبی در خطبه‌های آیین عبادی و سیاسی نماز جمعه بجنورد، اظهار کرد: دشمن از حضور پر شور مردم در نماز جمعه ترس دارد چراکه پایگاهی برای ترویج تقوا، ایمان و بصیرت است.

حجت‌الاسلام یعقوبی افزود: خطبه‌های نماز جمعه تأثیر بسزایی در زندگی مردم دارد، چراکه سبب آگاهی آنان از تمامی مسائل روز جامعه و نقشه‌های شوم دشمنان می‌شود.

وی تصریح کرد: همچنین خطبه‌های نماز جمعه علاوه بر آگاه‌سازی مردم، آنان را از خواب غفلت بیدار و سبب خودسازی می شود.

خطیب نماز جمعه بجنورد با اشاره به فرارسیدن سالروز اقامه نخستین نماز جمعه در انقلاب اسلامی، بیان کرد: نخستین آیین عبادی و سیاسی نماز جمعه پس از انقلاب به‌صورت منسجم در ایران برپا شد و اکنون در یک هزار پایگاه نماز جمعه برگزار می‌شود.

حجت‌الاسلام یعقوبی بابیان اینکه حضور در نماز جمعه، ایستادگی در برابر جبهه انفاق و استکبار است، عنوان کرد: صفوف نماز جمعه همانند دژ و سنگری محکم در مقابل دشمنان است.

نماینده ولی‌فقیه در خراسان شمالی با اشاره به اعزام حجاج ایرانی به سرزمین وحی، گفت: عربستان با امضای عهدنامه، امنیت حجاج ایرانی را تضمین کرده، ازاین‌رو جای نگرانی نیست اما حجاج مراقبت کنند و به آنچه گفته‌شده به‌خوبی عمل کنند.

وی اظهار کرد: با توجه به اینکه اوضاع سیاسی عربستان تشنج دارد، حجاج باید مراقب باشند تا با کوچک‌ترین صحبتی مشکلی ایجاد نکنند.

خطیب نماز جمعه بجنورد تأکید کرد: حجاجی که امسال به حج تمتع اعزام می‌شوند برای پرداخت خمس و زکات مال خود، اقدام کنند.

حجت‌الاسلام یعقوبی به سالروز شهادت امام جعفر صادق (ع) اشاره کرد و گفت: برای شهادت این امام بزرگوار در برخی از کوچه‌ها و معابر خراسان شمالی هیچ پرچمی به‌منظور عزاداری نصب نشده بود.

وی همچنین با اشاره به سالروز ولادت حضرت معصومه (س) و روز دختر، اظهار کرد: دختران ما باید شیوه زندگی حضرت معصومه (س) را الگو قرار دهند تا به سعادت برسند.