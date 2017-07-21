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۳۰ تیر ۱۳۹۶، ۱۶:۳۹

همزمان با سراسر کشور در حال برگزاری است؛

انتخابات نظام پزشکی استان تهران/رای گیری تا ساعت ۲۲ تمدید شد

انتخابات نظام پزشکی استان تهران/رای گیری تا ساعت ۲۲ تمدید شد

تهران- همزمان با سراسر کشور انتخابات نظام پزشکی استان تهران در حال برگزاری است و ضمن لغو انتخابات الکترونیک، تا ساعت ۲۲ تمدید شد.

به گزارش خبرنگار مهر، انتخابات نظام پزشکی استان تهران از ساعت ۸ صبح جمعه در این استان، هم زمان با سراسر کشور در حال برگزاری است.

مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان بهارستان در حاشیه برگزاری این انتخابات در جمع خبرنگاران گفت: امروز جامعه پزشکی در سراسر ایران پای صندوق های رای می‌آیند و برای منتخبین خودشان اعلام نظر می‌کنند.

وی درباره نحوه برگزاری انتخابات در شهرستان بهارستان گفت: از ساعت ۸ صبح همزمان با سراسر کشور اخذ رای از اعضاء سازمان نظام پزشکی شهرستان بهارستان در محل شعبه اخذ رای واقع در ساختمان ستاد شبکه بهداشت و درمان شهرستان آغاز شده و ابتدا قرار بود رای گیری تا ساعت ۲۰ ادامه داشته باشد اما تا ساعت ۲۲ تمدید شد.

دانوش دمیریان افزود: تاکنون روند رای گیری با تمهیدات اتخاذ شده بسیار منظم برگزار شده و بالاترین تمهیدات امنیتی برای صیانت از آرا پزشکان در هفتمین دوره از این انتخابات، صورت گرفته است.

رئیس هیات اجرایی هفتمین دوره انتخابات نظام پزشکی شهرستان بهارستان افزود:علی رغم تلاش های تیم فنی و بر اساس تصمیم مشترک هیات اجرایی و نظارت، برای حفظ و صیانت از آرا، با توجه به ملغی شدن انتخابات الکترونیک فرایند رای گیری حضوری تا ساعت ۲۲ امشب تمدید شد و ملاک شمارش آرا صرفا آرای حضوری خواهد بود.

مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان ورامین نیز در جمع خبرنگاران گفت: در این انتخابات افراد واجد شرایط در ۶ گروه پزشکی به نامزدها رأی خواهند داد.

بابک بختیاری اضافه کرد: نامزدهای انتخایات نظام پزشکی ورامین از ۶ گروه پزشکی شامل پزشکان، دندانپزشکان، داروسازان، دکترهای علوم آزمایشگاهی، ماماها و کارشناسان دارای پروانه گروه های پزشکی از قبیل بینایی سنجی هستند.

کد مطلب 4036930

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