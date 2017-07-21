به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات قهرمانی کیک بوکسینگ بزرگسالان استان مرکزی روز جمعه با شرکت ۵۰ فایتر از شهرستان های اراک، ساوه، خمین، آشتیان و شازند در اراک برگزار شد.

در پایان در وزن ۵۵کیلوگرم محسن کرد و ابولفضل رحمتی پویا اول و دوم شدند و در وزن ۶۰ کیلو گرم، رضا اصغری، اشکان فرزین و سجاد کرمی عناوین اول تا سوم را به خود اختصاص دادند.

همچنین در وزن ۶۵ کیلوگرم، حسین حسینی، احسان احمدی و مجید گیلانی به ترتیب در جایگاه اول تا سوم ایستادند و در وزن ۷۰ کیلوگرم، بهنام بهزادی در سکوی اول ایستاد، امیرحسین غلامی و امیرحسین قاسمی دوم و سوم شدند.

براساس این گزارش در وزن ۷۵ کیلوگرم رضا بهرامی و میثم علی محمدی اول و دوم شدند و سید مصطفی بهشتی در جایگاه سوم قرار گرفت و در وزن ۸۰کیلوگرم، مهرداد دهقان، محمد واشقانی و علی عرب مقام های اول تا سوم را به خود اختصاص دادند.

در وزن ۸۵ کیلوگرم نیز، سید رضا میراحمدی، محمدرضا محمدی و علیرضا کلیانی اول تا سوم شدند و در وزن ۹۰ کیلوگرم عباس آدینه اول و محسن خلیلی نایب قهرمان شد .

همچنین در وزن به اضافه ۹۵ کیلوگرم، محمد خانمحمدی بر سکوی نخست تکیه زد، احسان صابری در جایگاه دوم ایستاد و عباس آسترکی سوم شد.

در رده بندی تیمی هم، ساوه با کسب چهار طلا، پنج نقره و دو برنز قهرمان شد، اراک با کسب سه طلا، چهار نقره و دو برنز به نایب قهرمانی دست یافت و تیم خمین هم با کسب دو طلا و سه برنز سوم شد.

گفتنی است حسین قلعه نویی، محمد مولودی، مجید قاسمی، یعقوب زهره وند، محسن سلیمانی، محسن کمانی، رضا طالبی، محرم میرزایی، مصطفی آشوری، میثم زمانی، حسین شمسی، مسعود رجبی، علی و کاظم امانی و محمدجواد جوهری داوری این مسابقات را برعهده داشتند.