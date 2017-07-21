واژگونی خودرو در کرمانشاه دو مجروح برجای گذاشت

سید محمد امین هاشمی در گفتگو با خبرنگار مهر، از واژگونی خودرو L۹۰ طی شامگاه گذشته و در محور کرمانشاه به ماهیدشت خبر داد.

رئیس جمعیت هلال احمر شهرستان کرمانشاه افزود: سرنشینان این خودرو یک خانم و یک آقا بودند و این حادثه توسط سامانه اطلاع مردمی به شماره ۱۱۲ ندای امداد به امدادگران هلال احمر شهرستان کرمانشاه اطلاع رسانی شده بود.

وی زمان حادثه را ساعت ۲۱ امشب پنجشنبه شب اعلام و تصریح کرد: پس از اطلاع از محل حادثه تیم عملیاتی امدادی پایگاه ماهیدشت به محل حادثه اعزام و پس از عملیات رها سازی و پیش بیمارستانی ۲ مجروح حادثه را توسط آمبولانس امداد و نجات جمعیت هلال احمر شهرستان کرمانشاه مستقر در پاسگاه عین الکش به منظور مداوا بیشتر به بیمارستان طالقانی کرمانشاه انتقال دادند.