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۷ آذر ۱۳۸۲، ۱۰:۲۴

" شمس آل احمد " در گفت و گو با " مهر " :

" جلال " غرب ستيز نبود ، غرب زده ستيز بود

" جلال " غرب ستيز نبود ، غرب زده ستيز بود

جلال آل احمد غرب ستيز نبود و واقعا نمي خواست از افكار و نوشته هايش اين گونه وانمود شود كه با همه چيز غرب مخالف است ، او غرب زده ستيز بود و از اين كه عده اي هويت و فرهنگ خود را ناديده مي گرفتند و مغلوب فرهنگ غرب مي شدند ، سخت ناراحت بود.

شمس آل احمد در گفت و گو با خبرنگار ادبي " مهر " با بيان اين مطلب گفت : جلال هيچ گاه حاضر نشد در مقابل بيگانگان نرمي نشان دهد و خودش را وامدار يك انديشه خاص و وارداتي بداند ، او آن چه را كه مي گفت و مي نوشت ، عميقا باور داشت و نسبت به سرزمين خود ، احساس دين و تعهد مي كرد.
وي در ادامه صحبت هاي خود افزود : مرحوم برادرم ، درست رودرروي به اصطلاح  روشنفكران و مجموعه اي از آدم هايي ايستاده بود كه به هر شكل و قيمتي  ، دم خود را به دم غرب گره مي زدند و وابستگي به غرب را در كشور رواج مي دادند.
استاد شمس آل احمد تصريح كرد : آنهايي كه با اغراض خاصي امروز درباره جلال و نوشته هايش مي نويسند ، هنوزانديشه هاي او را به طور كامل  نشناخته اند ، پيشنهاد مي كنم بدون اين شناخت ، كسي به قلم فرسايي و اظهار نظر نپردازد.
کد مطلب 40370

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