" جلال " غرب ستيز نبود ، غرب زده ستيز بود

شمس آل احمد در گفت و گو با خبرنگار ادبي " مهر " با بيان اين مطلب گفت : جلال هيچ گاه حاضر نشد در مقابل بيگانگان نرمي نشان دهد و خودش را وامدار يك انديشه خاص و وارداتي بداند ، او آن چه را كه مي گفت و مي نوشت ، عميقا باور داشت و نسبت به سرزمين خود ، احساس دين و تعهد مي كرد.وي در ادامه صحبت هاي خود افزود : مرحوم برادرم ، درست رودرروي به اصطلاح روشنفكران و مجموعه اي از آدم هايي ايستاده بود كه به هر شكل و قيمتي ، دم خود را به دم غرب گره مي زدند و وابستگي به غرب را در كشور رواج مي دادند.استاد شمس آل احمد تصريح كرد : آنهايي كه با اغراض خاصي امروز درباره جلال و نوشته هايش مي نويسند ، هنوزانديشه هاي او را به طور كامل نشناخته اند ، پيشنهاد مي كنم بدون اين شناخت ، كسي به قلم فرسايي و اظهار نظر نپردازد.