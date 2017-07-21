همدلی و اتحاد اولویت اول مسلمانان باشد

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالحمید احمدی عصر جمعه در نشست بین المللی در پرتو ملاصدرا، گفت: باید نگاه دقیق و جدی به وضعیت مسلمانان و چالش های جدی آنها داشت و اینکه آینده جهان اسلام چگونه خواهد بود.

وی ادامه داد: چالش های بنیادی و فرصت هایی که وجود دارد و مسئولیت هایی که مسلمانان باید به آن واقف باشند و در دهه خیر شاهد هستیم چالش های زیادی وجود داشته است.

معاون وزیر ورزش و جوانان تاکید کرد: کشورهای اسلامی با تقابل های زیادی مواجه هستند و شرایط برای تبادل فرهنگ، علم و اندیشه مناسب نیست و باید رفع مشکلات مد نظر باشد.

احمدی یادآور شد: امروز شرایط متفاوت است و نیازمند دقت است و هم اندیشی میان کشورهای اسلامی راهکار این مشکلات و چالش است.

وی افزود: حقیقت علم در آثار ملاصدرا مشاهده می شود و این سخنان نمونه ای از عمق فلسفه ملاصدرا است