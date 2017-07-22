تب انتخاب شهردار در فضای مجازی/شورای پنجم پیام مردم را شنیده است؟

خبرگزاری مهر - گروه استانها: تب انتخاب شهردار کرج این روزها بالاگرفته است، از محافل سیاسی که بگذریم در شبکههای اجتماعی غوغایی برپا است، فرقی هم نمیکند ساعت ۸ صبح باشد یا ۳ بعد از نیمهشب، کاربرانی که در این خصوص فعالیت میکنند را میتوان به دو گروه تقسیم کرد، اول عدهای که کمر همت بسته تا وقت و بیوقت با تشریح اقدامات مدیریت شهری طی چهار سال گذشته، کارنامه شهردار فعلی را پررنگتر جلوه دهند و به عبارتی برای بقایش بکوشند، دوم منتقدانی که تلاش میکنند با ارائه دلایلی مستند افکار عمومی را متقاعد سازند که این شهر، شهرداری جدید با ایدههای نو میخواهد. خلاصه کلام که جدال میان موافقان و مخالفان بالاگرفته و به نظر میرسد تدبیر منتخبان پنجمین دوره شورای شهر در انتخاب شهردار میتواند مانند آبی بر آتش باشد، آبی که دل منتقدان را خنک و دل موافقان را گرم به آینده شهر کند.
بسیاری معتقدند شهردار آینده کلانشهر دو و نیم میلیون نفری کرج که از کلانشهری فقط نامی یدک میکشد، باید فارغ از وابستگی جناحی برای پیشرفت شهر بکوشد، شهری که در گرداب مشکلات گرفتار آمده است.
موافقان میگویند؛ مدیریت شهری و در رأس آنها شهردار فعلی کرج پروژههای بزرگی را به سرانجام رسانده بهطوریکه از چهارمین دوره شورا بهعنوان طلاییترین دوره یاد میکنند که ابر پروژههای مهمی کلید خورده و بهرهبرداری شده است، موافقان برای مثال به پروژه بزرگراه شمالی اشاره میکنند که سال گذشته کلنگ زنی شده و در حال حاضر با پیشرفت ۲۱ درصدی همراه است و به گفته مسئولان استان تا سه سال دیگر به بهرهبرداری میرسد.
نبود شفافیت در عملکرد مالی شهرداری
برخی دیگر از موافقان شهردار فعلی، از بهرهبرداری پلها و تقاطعهای سطح شهر یاد میکنند که به کاهش ترافیک درونشهری انجامیده است. آنها با ارائه این دلیل خواهان ادامه کار شهردار فعلی در دوره جدید شورا هستند.
اما محمود دادگو رئیس شورای شهر کرج در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر که آیا احداث تقاطعهای غیرهمسطح در کلانشهر کرج به کاهش بار ترافیک کمک کرده است، گفت: بار ترافیک کرج با احداث تقاطعها کاهش پیدا نمیکند بلکه از جای بهجای دیگر منتقل میشود زیرا با احداث تقاطعها شاهد افزایش خودرو در سطح شهر هستیم.
اما از طرفی منتقدان بر لزوم ارائه دلایل توقف بزرگترین و مهمترین پروژه شهر یعنی پروژه قطار شهری تأکیددارند، آنها در بحث با موافقان به دنبال پاسخی برای این سؤال هستند که لزوم بهرهبرداری از تقاطعهای غیرهمسطح در شهر چه بوده، شهری که ترافیک از دوره و بیرون دورهاش کرده است.
مخالفان میگویند؛ اگر بخشی از اعتبار پروژههای عمرانی که طی چهار سال اخیر هزینه شده برای اتمام پروژه قطار شهری کرج در نظر گرفته میشد شهروندان کرجی هم مثل شهروندان تبریزی و اصفهانی میتوانستند از نعمت مترو بهرهمند شوند.
یکی دیگر از مسائلی که توسط منتقدان یا به عبارتی مخالفان مدیریت شهری فعلی مطرح میشود بحث نبود شفافیت در عملکرد مالی شهرداری است، بهطوریکه برخی شنیدهها حاکی از این است که شهردار بعدی با انبوهی از بدهیهای بانکی مواجه است که ادامه کار را مشکلآفرین میکند.
اما یکی دیگر از مسائلی که از سوی مخالفان مدیریت شهری فعلی مطرح میشود، وضعیت پر از ابهام واگذاری برخی پروژههای مهم شهر به بعضی پیمانکاران است، محمود دادگو رئیس شورای شهر کرج چهاردهم اسفندماه سال گذشته در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر مبنی بر اینکه شنیده میشود در واگذاری برخی پروژههای شهر به پیمانکاران رابطه حرف اول را میزند، گفت: این موضوع را تکذیب نمیکنم.
حال با شنیدن بخشی از دغدغه شهروندان در خصوص انتخاب شهردار شنیدن نظر منتخبان نیز ضروری به نظر می رسد، عباس زارع در گفتگو با خبرنگار مهر با تأکید بر اینکه در خصوص انتخاب شهردار کرج تاکنون تصمیمی اتخاذ نشده است، اظهار کرد: در این زمینهٔ به کسی وعدهای ندادهایم.
وی در ادامه به فرایند انتخاب شهردار اشاره کرد و گفت: پیشازاین شرایط و ویژگیهای انتخاب شهردار از زبان آقای محمدحسین خلیلی اردکانی یکی دیگر از منتخبان پنجمین دوره شورای شهر کرج اعلامشده است.
منتخب پنجمین دوره شورای شهر کرج در پاسخ به این پرسش که احتمال ابقای شهردار فعلی وجود دارد یا خیر، گفت: باید ببینیم در قالب شرایط اعلامشده قرار میگیرند یا خیر.
شورای پنجم تلاش میکند بهصورت مستقل و در فضای آرام بهترین گزینه را برای شهرداری کرج انتخاب کندزارع در پاسخ به این پرسش که آیا در خصوص انتخاب شهردار اعمال فشاری وجود دارد یا خیر، گفت: هیچ پیشنهاد، اعمال فشار و توصیهای برای انتخاب شهردار نشده است.
منتخب پنجمین دوره شورای شهر کرج تأکید کرد: شورای پنجم تلاش میکند بهصورت مستقل و در فضای آرام بهترین گزینه را برای شهرداری کرج انتخاب کند.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا تمایلی برای ابقای شهردار فعلی وجود دارد و آیا پیشنهادی در این زمینه شده است یا خیر، گفت: در این زمینه اطلاعی ندارم و بسیاری از شنیدهها گمانهزنی است.
زارع در بخش دیگری بابیان اینکه منتخبان پنجمین دوره شورای شهر کرج بسیار دقیق به مسائل میپردازند، گفت: منتخبان فهم درستی از خواسته مردمدارند و پیام انتخابات را بهدرستی دریافت کردهاند.
منتخب پنجمین دوره شورای شهر کرج با اشاره به اینکه منتخبان به مشکلات شهر توجه ویژهای دارند، گفت: ما نسبت به مسائلی که در شهر وجود دارد بیتوجه نیستیم و تلاش میکنیم متناسب با شاخصههای اعلامشده بهترین گزینه را انتخاب کنیم.
وی با تأکید بر اینکه همه تلاشمان در راستای این مهم است که مردم ناامید نشوند، گفت: خوشبختانه شورای پنجم از ترکیب خوبی برخوردار است و پیشبینی میکنیم تغییرات مهمی در راستای آینده هرچه بهتر شهر به وجود آید.
زارع با تأکید بر اینکه پروسه انتخاب شهردار باید بهدوراز هیاهو انجام شود، گفت: این پروسه از هفته جاری آغاز خواهد شد و رئیس شورای پنجم در این خصوص اطلاعرسانیهای لازم را انجام خواهد داد.
سکان شهر به دست چه کسی خواهد افتاد؟
پیش از این شاخص هایی برای انتخاب شهردار کرج از سوی منتخبان پنجمین دوره شورای شهر کرج اعلام شده است، داشتن سابقه اصلاحطلبی و اعتدالگرایی، خوشنامی و اشتهار بهسلامت و پاک دستی در افکار عمومی و باور به مبارزه با فساد، سابقه اجرایی و مدیریتی موفق و تخصص در حوزه مدیریت شهری در سطح کلان، توانایی و مهارت تعامل با ارکان نظام، نهادهای مدنی و احزاب سیاسی در سطح استانی، ملی و بینالمللی، توانمندی سیاست گزاری برای حل چالشها و تأمین نیازهای اصلی شهر در جهت تحول اقتصاد شهری و جذب سرمایه، بهرهگیری از ظرفیتهای موجود منابع انسانی شهرداری کرج برای مسئولیتها و مدیریت، شفافیت و پاسخگویی و پذیرش نظارت شورای اسلامی شهر کرج، تلاش برای تحقق شایستهسالاری در مدیریت منابع انسانی، باور و اقدام برای توانمندسازی بانوان و جوانان و بهرهگیری از آنان در مدیریت شهری، مشارکت دادن شهروندان و تشکلهای مردمنهاد در فرایند تصمیمگیری مدیریت شهری و کمک به تشکیل شورای محلات و نهادهای محلهای بر اساس قانون، توزیع عادلانه منابع، فرصتها و خدمات شهری برای استفاده عادلانه همه شهروندان در تمام مناطق شهر کرج از جمله شاخصه های اعلام شده برای انتخاب شهردار کلانشهر کرج است.
پاسخ این پرسش که سکان شهر به دست چه کسی خواهد افتاد؟ مطالبه همهکسانی است که دل در گِرو آبادانی شهر دارند. حال باید به انتظار نشست تا پروسه انتخاب شهردار طی و نتیجه بر همگان آشکار شود.
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