تظاهرات هزاران اردنی در حمایت از مسجد الاقصی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، شهروندان اردنی راهپیمایی خود را از مقابل مسجد الحسینی در امان پایتخت اردن شروع کردند و خواستار بازگشایی مسجد مبارک الاقصی به روی نمازگزاران فلسطینی شدند.

شرکت کنندگان در راهپیمایی، پارچه نوشته هایی را با خود داشتند که روی آنها شعارهایی از جمله «انتفاضه تا آزادسازی بیت المقدس ادامه دارد»، «جان همه ما فدای مسجد الاقصی» و «همانا مسجد الاقصی باور و عقیده ماست»، نوشته شده بود.

در همین راستا هزاران نفر از مردم و شهروندان یمنی با تجمع گسترده در استان صعده پایتخت یمن بر حمایت خود از مسجد الاقصی تاکید کردند.

گفتنی است، در جریان درگیری های امروز مردم فلسطین با نظامیان صهیونیست ۴ فلسطینی از جمله یک کودک شهید و ۱۹۳ نفر دیگر زخمی شدند.