سرهنگ حسن خسروجردی در گفتگو با خبرنگار مهر بابیان اینکه محورهای مواصلاتی استان سمنان توسط ۴۰ دوربین پایش میشود، ابراز داشت: با توجه به شلوغی و پرحجم بودن ترافیک در جادههای استان، از رانندگان محورهای مواصلاتی مشهد-تهران و جادههای تفریحی استان مانند چشمهعلی دامغان، آزادشهر و شهمیرزاد تقاضا داریم با رعایت فاصله طولی از خودرو روبرو تردد کنند.
وی بابیان اینکه گشتهای محسوس و نامحسوس در جادهها مستقر و با تخلفات حادثهساز بهشدت برخورد خواهند کرد، افزود: ۷۰ درصد حوادث رانندگی را بیتوجهی به جلو شامل میشود لذا از رانندگان تقاضا داریم بهمحض احساس عدم هوشیاری در اولین توقفگاه استراحت و سپس طی مسیر کنند.
رئیس پلیسراه استان سمنان ضمن بیان اینکه با رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی میتوان سفر خوشی را برای سرنشینان خودرو فراهم آورد، ابراز داشت: با توجه به کویری و یکنواختی محورهای استان خستگی و خوابآلودگی رانندگان را به دنبال دارد لذا استراحت یک ربع بعد از هر ساعت رانندگی میتواند از بروز حوادث تلخ و جبرانناپذیر جلوگیری کند.
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