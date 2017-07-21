استقبال ۱+۵ از پایبندی ایران به برجام

به گزارش خبرگزاری مهر، اتحادیه اروپا پس از برگزاری هشتمین دور از کمیسیون مشترک برجام در وین در روز جمعه، در بیانیه‌ای اعلام کرد که اعضای گروه ۱+۵ در هشتمین نشست کمیسیون مشترک برجام از پایبندی ایران به تعهداتش ذیل توافق هسته ای استقبال کرده است.

در این بیانیه که از سوی هلگا اشمیت، معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به نمایندگی از این اتحادیه صادر شده، آمده است: کشورهای حاضر در توافق هسته ای با ایران از گزارش اخیر آژانس که موید پایبندی مستمر ایران به تعهدات هسته ای خود بود، استقبال کردند.

در این بیانیه با اشاره به موارد طرح شده در نشست روز جمعه از جمله تحولات مثبت در مورد رآکتور آب سنگین اراک، روند جاری و آینده همکاری های صلح آمیز هسته ای و امور مرتبط با کانال خرید، به طرح مباحثی در حوزه رفع تحریم ها و تاکید بر ضرورت اجرای تمام مفاد توافق با حسن نیت اشاره شده است.

در بیانیه اتحادیه اروپا آمده است: در این جلسه گزارش هایی ارائه شد که نشان می داد همچنانکه در اخبار مربوط به معاملات کلان تجارت و سرمایه گذاری منعکس شده، با وجود برخی چالشها، یک روند مستمر در شراکت اقتصادی با ایران وجود داشته است.

در این بیانیه با تاکید بر اهمیت دومین سالگرد توافق هسته ای بیان شده است که تمام شرکت کنندگان در این نشست بر پایبندی مستمر خویش به تعهداتشان در برجام و ضرورت حصول اطمینان از اجرای موثر و کامل توافق هسته ای در یک فضای سازنده تاکید کردند.

هشتمین کمیسیون مشترک برجام روز جمعه در وین برگزار شد و طی این نشست هیأت ایرانی ضمن دیدارهای دوجانبه در این کمیسیون نارضایتی خود از بدعهدی های آمریکا در اجرای برجام را مطرح کرد.

سید عباس عراقچی، معاون امور حقوقی و بین الملل وزارت امور خارجه پس از این نشست گفت که در پایان جلسه اعلام کردیم که در مورد بدعهدی آمریکا قانع نشده ایم، آمریکا باید مسئول شناخته شود و جمهوری اسلامی ایران حق هرگونه واکنشی را محفوظ نگاه می دارد.