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۳۱ تیر ۱۳۹۶، ۹:۲۵

مدیرکل منابع طبیعی گلستان:

پنج هکتار از منابع طبیعی گلستان طعمه حریق شد

پنج هکتار از منابع طبیعی گلستان طعمه حریق شد

گرگان- مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گلستان گفت: بر اثر سهل انگاری در خاموش کردن آتش توسط مردم حدود پنج هکتار از منابع طبیعی استان گلستان طعمه حریق شد.

به گزارش خبرنگار مهر،  ابوطالب قزلسفلو شامگاه جمعه در جمع خبرنگاران با اشاره به آتش‌سوزی در مناطق مختلف جنگلی گلستان در عصر جمعه، اظهار کرد: روشن کردن آتش و سهل انگاری در خاموش کردن آن توسط مردم سبب آتش گرفتن پنج نقطه از مناطق جنگلی گلستان شد.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری گلستان تصریح کرد: سه هکتار در روستای نیلی شهرستان آزادشهر، در روستای کریم ایشان مراوه تپه ۱.۵ هکتار،  در منطقه گردشگری هزارپیچ گرگان  دوهزار مترمربع، در شهرستان کردکوی دو هزار مترمربع و در شهرستان گالیکش یک هزار و ۹۰۰ مترمربع از عرصه‌های جنگلی استان دچار حریق شد.

قزلسفلو افزود: با کمک نیروهای منابع طبیعی، آتش‌نشانی و مردم، همه آتش‌سوزی‌ها مهار و خاموش شد.

وی خاطرنشان کرد: گرمای شدید هوا و سهل‌انگاری عامل انسانی علت بیشتر این آتش‌سوزی‌ها بود.

کد مطلب 4037105

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