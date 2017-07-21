حملات علیه دوحه از پیش طراحی شده بود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، تمیم بن حمد بن خلیفه آل ثانی، امیر قطر در اولین سخنرانی خود بعد از تحریم از سوی کشورهای عربی اظهار داشت: کشورهای عربی که به افکار احترام می گذارند از ما حمایت می کنند.

وی با بیان اینکه برخی کشورها به رسوا کردن و تبلیغات علیه ما در کشورهای غربی روی آورده اند، افزود: دوحه بی وقفه با تروریسم مبارزه می کند و این کار برای خشنودی کسی صورت نمی گیرد.

امیر قطر با اشاره به اینکه ما با برخی در مورد تعریف تروریسم اختلاف داریم، گفت: مشکلات زیادی در منطقه ما از جمله فقر، ظلم و اشغالگری وجود دارد.

شیخ تمیم گفت: باید اختلافات بین دولت ها را با گفتگو حل کرد و اکنون زمان شروع گفتگو برای حل اختلافات فرا رسیده است.

وی در ادامه اظهار داشت: کشورهایی که از قطری خواستار ترک خاکشان شدند، نه تنها قوانین بین المللی را نقض کردند، بلکه روابط بین ملت ها را نادیده گرفتند.

امیر قطر عنوان کرد: باید این کشورها روش انتقامی خود را عوض کنند و دیگر به چنین اقداماتی روی نیاورند، ما خواهان سیاست های درهای باز در اقتصاد در قبال همه کشورهای جهان به ویژه کشورهای همسایه هستیم.

شیخ تمیم با اشاره به اینکه از نقش ترکیه و همه کسانی که دروازه های منطقه ای خود را هنگام محاصره قطر به روی ما گشودند، قدردانی می کنیم، گفت: مرحله ای که قطر در آن قرار دارد برای رفع نواقص و تصحیح اشتباهات بسیار مهم است.

وی افزود: ما از میانجیگری امیر کویت قدردانی می کنیم و قطر از ابتدای بحران از این نقش حمایت کرده است و هر گونه راه حلی باید به حاکمیت قطر احترام بگذارد و چیزی برای ما دیکته نشود.

امیر قطر در مورد حوادث اخیر مسجد الاقصی نیز گفت: به ملت فلسطین درود می فرستم و حوادث قدس باید انگیزه ای برای اتحاد باشد.

شیخ تمیم یادآور شد: در سیاست خارجی با برخی کشورهای شورای همکاری خلیج فارس اتفاق نظر نداریم ولی تلاش نمی کنیم نظر خود را به دیگری تحمیل کنیم.

وی تاکید کرد که با وجود محاصره ، زندگی در قطر به صورت طبیعی جریان دارد.