سودابه کردی کیوریتور درباره جدیدترین فعالیت های خود به خبرنگار مهر گفت: به زودی نمایشگاه تازه ای از عکس های سعید فلاح فر برگزار خواهیم کرد که محتوای نمایشگاه مضمونی نزدیک به این جمله را تداعی می کند که «این بار صدای سکوت است که به گوش می رسد». در واقع این نمایشگاه روایتی متفاوت از تهران را به تصویر می کشد که درون هر عکس مخاطب حس می کند با گفتگوهای عمیق و مصوری رو به روست.

وی با اشاره به اینکه این عکس ها با همراهی خود عکاس انتخاب شده است، ادامه داد: عکس هایی که برای این نمایشگاه انتخاب شده است به زعم عکاس مدعی اتفاقی تازه در عرصه عکاسی نیستند اما به شدت طعم شخصی بودن موضوع شهروندی و همزیستی با شهروندان از نگاه یک عکاس را در خاطره ها به جا می گذارند.

کردی درباره جزئیات بیشتر این نمایشگاه بیان کرد: در حال حاضر مشغول آخرین مراحل انتخاب آثار هستیم و تلاش می کنیم در جزئیاتی مثل چاپ، رنگ، قاب، سایز و... به مفهوم کلی نمایشگاه پایبند باشیم. همچنان که از این هنرمند انتظار می رود با کنار گذاشتن فنون و ترفندهای روایی در عکاسی، عکس ها ساده، ممتنع و به معنای ویژه ای شاعرانه و تأویل پذیر خواهند بود. از آنجا که این مجموعه معنا و محتوایی فراتر از یک شهر معین و یا جغرافیای خاص دارد، شاید بتوانیم برای سفر به یکی از کلان شهرهای ایران هم برنامه ای تنظیم کنیم.

به گفته وی، شهرهایی که برای سفر در نظر گرفته شده است گرگان، تبریز و کرج هستند.

کردی در پایان عنوان کرد: سعید فلاح فر با وجود پرکاری معمولاً از برگزاری نمایشگاه و انتشار آثارش طفره می رود اما این‌بار گویا علاقه مانی لقمانی دوست هنرمند تازه درگذشته اش به این مجموعه، انگیزه برپایی نمایشگاه شده است.