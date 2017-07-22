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۳۱ تیر ۱۳۹۶، ۱۰:۴۳

اعزام ۲۰ داور به کلینیک آسیا؛

رئیس شورای داوران کاراته جهان در راه ارومیه

رئیس شورای داوران کاراته جهان در راه ارومیه

آزمون داوری جهت گزینش داوران اعزامی به کلینیک آسیایی با تدریس رئیس شورای داوران جهان در ارومیه برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، این کلاس ۱۷ تا ۱۹ مردادماه در حاشیه رقابتهای جام وحدت و دوستی در ارومیه برگزار خواهد شد و داورانی که قصد حضور در کلینیک آسیا را داشته باشند ابتدا باید از این کلاس نمره قبولی دریافت کنند. 

کلیه داوران A و ممتاز فدراسیون کاراته در استانهای مختلف باید در کلاس فوق که کلیه مراحل آن به زبان انگلیسی برگزاز خواهد شد،  حضور داشته باشند.

«خاویر اسکالانته» رئیس شورای داوران فدراسیون جهانی برای حضور در جام وحدت و دوستی به ایران سفر خواهد کرد و در حاشیه این رقابتها به همراه اعضای این شورا تدریس کلاس داوری و آزمون را برعهده خواهند داشت. 

کلینیک داوری آسیا اواخر شهریورماه در قرقیزستان برگزار خواهد شد که از ایران ۲۰ داور با قبولی در آزمون فوق در این کلینیک شرکت خواهند کرد. 

کد مطلب 4037221

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