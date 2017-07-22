کلاپر: تهدید روسیه برای آمریکا بیشتر از کره شمالی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، «جیمیز کلاپر» رئیس سابق آژانس اطلاعات ملی آمریکا، معتقد است کره شمالی به اندازهای که روسیه برای آمریکا یک تهدید موجودیتی محسوب میشود، تهدیدی برای این کشور نیست.
وی در یک مجمع امنیتی در واشنگتن اعلام کرد تهدید موجودیتی کره شمالی بر ضد آمریکا مشابه تهدیدات روسیه علیه آمریکا نیست.
کلاپر در ادامه گفت: شاید همگان با نظر من موافق نباشند ولی من واقعا فکر میکنم کره شمالی به اندازهای که روسیه برای آمریکا یک تهدید موجودیتی محسوب میشود، تهدیدی برای آمریکا به شمار نمیرود.
رئیس سابق آژانس اطلاعات ملی آمریکا با اشاره به توان موشکی کره شمالی افزود: نه خود آنها، نه ما دقیقا نمیدانیم که موشک های آن ها واقعا تا چه اندازه موثر است ولی در هر حال فرقی نمیکند و ما باید تهدید آن ها را جدی بگیریم.
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