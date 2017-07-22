دستگیری ۲ قاچاقچی بین المللی وانهدام ۲ باند بزرگ قاچاق مواد مخدر

سردار حسین رحیمی صبح امروز در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در ۲ روز گذشته در ۳ عملیات موفقیت آمیز نیروهای عملیاتی پلیس سیستان و بلوچستان بالغ بر ۴ تن و ۱۶۵ کیلوگرم موادمخدر از نوع تریاک، مرفین و حشیش کشف شده است.

فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان با اشاره به انهدام دو باند بزرگ مواد مخدر در این عملیات های مسلحانه افزود: در این عملیات ها ۲ قاچاقچی بین المللی مواد مخدر به همراه ۶ نفر از اشرار مسلح دیگر دستگیر شدند.

وی گفت: یکی از این قاچاقچیان بین‌المللی که در منطقه «کورین» شهرستان زاهدان دستگیر شد از سال ۸۵ تاکنون تحت تعقیب بوده و در اعترافات خود به حمل ۳۰۰ تن انواع موادمخدر اقرار کرده است.

سردار رحیمی ادامه داد: همچنین قاچاقچی دیگری که در یک عملیات مسلحانه با بیش از یک تن مواد مخدر در محدوده شهرستان «نیکشهر» دستگیر شد فردی است که سال‌ها تحت تعقیب قرار داشته است.

وی با اشاره به اینکه در این عملیات یک قاچاقچی به هلاکت رسید افزود: همچنین طی این عملیات ها ۹ قبضه سلاح جنگی، ۵ دوربین دید در شب و هزاران فشنگ از قاچاقچیان کشف شد.

وی با اشاره به اشراف اطلاعاتی بسیار خوب نیروهای انتظامی سیستان و بلوچستان بر تحرکات قاچاقچیان منطقه، خاطر نشان کرد: کشف سلاح‌های جنگی، سیستم پرتاب موشک و تیربارهای مختلف از دیگر موفقیت‌های این عملیات های پلیس استان بوده است.

فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان با اشاره به کشف بیش از ۵۰ تن مواد مخدر از ابتدای سال تاکنون در این استان تصریح کرد: با توجه به مجاهدت نیروهای جان برکف نیروی انتظامی میزان کشفیات موادمخدر در ۴ ماه نخست امسال رشد چشم گیری داشته است.