نقش عمان در صادرات ایران به آفریقا و منطقه

به گزارش خبرنگار مهر، رحیم بنامولایی صبح شنبه در نشست بررسی موقعیت استراتژیکی بندر «صحار» عمان برای گسترش روابط تجاری با این کشور که با حضور «میثم بن علی» مدیر ارشد بازرگانی بندر و منطقه آزاد صحار و جمعی از تجار و فعالان بخش خصوصی استان، برگزار شد، اظهار کرد: دو کشور ایران و عمان از دیرباز روابط بسیار خوب و حسنه داشته‌اند و این مهم همواره بسترساز همکاری‌های مشترک در ابعاد مختلف به‌ویژه تجارت و بازرگانی بین دو کشور را در پی داشته است.

وی افزود: با توجه به تحریم‌های آمریکا که از قاطعیت ملت ایران در مبارزه با ظلم و ظالم سرچشمه گرفته، لذا در مسیر واردات برخی کالاها و مواد اولیه از اروپا با مشکلاتی مواجه هستیم.

رئیس اتاق بازرگانی استان البرز اضافه کرد: کشور عمان ازجمله کشورهای دوست ایران است که تاکنون در این زمینه راهگشا بوده و ما را یاری داده است.

بنامولایی اظهار کرد: تولیدکنندگان و تجار ایرانی می‌توانند فضا و انباری مناسب برای دپو کالاهای موردنیازشان که از اروپا خریداری می‌کنند در کشور عمان داشته باشند و سپس این کالاها را با تمهیداتی به کشورمان انتقال دهند.

وی با اشاره به مشکل «ال.سی» با ارز دلار آمریکا در مبادلات پولی با اروپا گفت: اتحادیه اروپا این مشکل ایران را برطرف کرده و اکنون تعاملات تجاری ال.سی را با یورو انجام شود.

رئیس اتاق بازرگانی استان البرز افزود: اکنون در مبادلات پولی با عمان ابهام وجود دارد و ما در انتظار هستیم که بانک مرکزی برایمان مشخص کند که در امور بانکی با عمان مبادلاتمان با ریال عمان یا یورو انجام شود یا اینکه ارز دیگری موردنظر بانک مرکزی است.

وی گفت: عمان می‌تواند منطقه مناسبی برای جابجایی ارز تجار و فعالان اقتصادی ایران باشد، البته این جابجایی هزینه دارد که باید در قیمت تمام‌شده و درآمدها لحاظ شود.

بنامولایی گفت : متأسفانه شاهد یک سری جوسازی در کشورهای عربی هستیم و افرادی افکار عمومی را ترغیب می‌کنند که کالای ایرانی نخرند.

وی افزود : عربستان سعودی با جوسازی در تبلیغات گسترده کشورهای عربی را ترغیب به تحریم خرید کالاهای ایرانی کرده است.

وی ادامه داد: بااین‌حال ما براین باوریم که با کمک کشور دوست عمان می‌توانیم بازار مصرف کشورهای عربی را در اختیار داشته باشیم، ضمن آنکه هم‌اکنون بازار دو کشور سوریه و عراق مملو از انواع محصولات ایران است

رئیس اتاق بازرگانی استان البرز با اشاره به توانمندی استان در تولید انواع منسوجات، مواد دارویی، خشکبار، میوه و سبزی و انواع مواد غذایی به‌ویژه فراورده‌های گوشتی و تخم‌مرغ گفت: هم‌اکنون بستر برای صادرات این محصولات به آفریقا و کشورهای منطقه از طریق کشور عمان فراهم است.