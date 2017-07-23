فهرست رشته محل های مجاز دانشگاه آزاد اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، وزارت علوم تحقیقات و فناوری، پیرو اطلاعیه ۲۷ تیرماه ۱۳۹۶ بخش اول رشته محل های کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی را بر روی سایت خود قرار داد، بخش دوم و پایانی فهرست نیز بزودی اطلاع رسانی خواهد شد.

وزارت علوم ۳ هزار و ۸۴۹ رشته محل کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد را که دارای مجوز هستند، اعلام کرد. از این تعداد، مرجع تصویب ۳۱۷ رشته محل شورای عالی انقلاب فرهنگی اعلام شده است.

همچنین مرجع تصویب یک هزار و ۵۵۴ رشته محل به صورت قطعی، ۳۴۴ رشته محل، کمیته ارزیابی، ۲ رشته محل منحصرا برای یکبار پذیرش در سال ۹۶، و یک هزار و ۶۳۲ رشته، یکبار پذیرش اعلام شده است. از مجموع ۳ هزار و ۸۴۹ رشته محل کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد، تنها ۳ رشته محل هسته ای بود.

از مجموع ۳ هزار و ۸۴۹ رشته محل کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد که توسط وزارت علوم اعلام شده است، ۷ رشته محل در گروه پزشکی، ۹ رشته محل در گروه دامپزشکی، یک هزار و ۵۷۳ رشته محل در گروه علوم انسانی، ۶۵۳ رشته محل گروه علوم پایه، یک هزار و ۷۰ رشته محل در گروه فنی و مهندسی، ۳۴۲ رشته محل در گروه کشاورزی و منابع طبیعی، و ۱۹۵ رشته محل در گروه هنر ومعماری اعلام شده است.

داوطلبان برای اطلاعات بیشتر می توانند به سایت وزارت علوم تحقیقات و فناوری بخش معاونت آموزشی به نشانی https://edu.msrt.ir/fa مراجعه کنند.