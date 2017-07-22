اعلام اسامی آثار راه یافته به جشنواره تئاتر رضوی

به گزارش خبرگزاری مهر، اسامی آثار راه یافته به یازدهمین جشنواره سراسری تئاتر رضوی در خراسان شمالی اعلام شد. از ۳۶ اثر راه یافته به مرحله بازبینی، تعداد هشت اثر در مرحله نهایی دوازدهمین جشنواره سراسری تئاتر رضوی با هم رقابت می کنند.

بنا به اعلام دبیر دوازدهمین جشنواره سراسری تئاتر رضوی هشت اثر راه یافته به بخش مسابقه بدین شرح هستند:

نمایش «باطل السحر» به کارگردانی محمدرضا شامردی از استان قم، نمایش«چنار لاله» به کارگردانی مهدی آشوغ از استان خوزستان (اندیمشک)، نمایش «این ابر بارانی است» به کارگردانی اصغر گروسی از استان فارس، نمایش «کوکوی کبوتران حرم» به کارگردانی حامد معمار طهرانی از استان خراسان رضوی، نمایش «اسماعیل» به کارگردانی سینا شفیعی از استان البرز، نمایش «زندگی شاید همین حالا» به کارگردانی سید جواد اشکذری از استان خراسان رضوی، تئاتر «پانما» به کارگردانی میثم ملازینل از استان قزوین و نمایش «بازگشت به خانه» به کارگردانی محمد شاکری از خراسان شمالی.

نمایش «یورت» به کارگردانی محمد حسن رجبیان از استان فارس و نمایش «ضامن» به کارگردانی مسعود براهیمی از اصفهان در بخش مهمان و در شهرستان ها اجرا می‌شوند.

نمایش «داستان غیر از این است» به کارگردانی و نویسندگی عباس کریمی از خراسان شمالی هم در بخش جنبی دوازدهمین جشنواره سراسری تئاتر رضوی روی صحنه می‌رود.

دوازدهمین جشنواره سراسری تئاتر رضوی هشتم تا یازدهم مردادماه ۱۳۹۶ در خراسان شمالی برگزار می‌شود.