«فرشاد مومنی» تاثیر تحولات جامعه بر آینده دانشگاه را بررسی می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، گروه مطالعات آینده نگر پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی نشست «تحولات اقتصادی و اجتماعی جامعه ایران و تاثیر آن بر آینده دانشگاه» را برگزار می کند.

در این نشست دکتر فرشاد مومنی، عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی سخنرانی خواهد کرد.

این نشست روز دوشنبه دوم مرداد ماه ۱۳۹۶ ساعت ۱۴تا ۱۶ در سالن اجتماعات پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی به نشانی خیابان پاسداران، خیابان شهید مومن نژاد (گلستان اول)، شماره ۱۲۴ برگزار خواهد شد و پذیرای عموم علاقه مندان است.