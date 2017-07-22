به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت باشگاه استقلال، فرشید اسماعیلی پس از تمدید قرارداد خود با آبی پوشان اظهار داشت: از تمدید قرارداد با استقلال بسیار خوشحالم و این اتفاق را به فال نیک می گیرم. امیدوارم بتوانم با عملکرد خوب خودم، جواب اعتماد مسئولان باشگاه و کادر فنی را بدهم.

وی افزود: من در استقلال احساس خوبی دارم و به پوشیدن پیراهن این تیم افتخار می‌کنم و امروز هم قرارداد خودم را به مدت ٢ فصل دیگر تمدید کردم. استقلال، امسال حرفهای بسیاری برای گفتن خواهد داشت. با حمایت مدیران باشگاه، مربیان و هواداران می خواهیم نتایج خوب و موفقیت آمیزی کسب کنیم که باعث افتخار و شادی هوادارانمان شود.

