  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۳۱ تیر ۱۳۹۶، ۱۶:۵۹

اسماعیلی: به پوشیدن پیراهن استقلال افتخار می‌کنم

اسماعیلی: به پوشیدن پیراهن استقلال افتخار می‌کنم

هافبک تیم فوتبال استقلال گفت: از تمدید قرارداد با استقلال بسیار خوشحالم و این اتفاق را به فال نیک می گیرم.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت باشگاه استقلال، فرشید اسماعیلی پس از تمدید قرارداد خود با آبی پوشان اظهار داشت: از تمدید قرارداد با استقلال بسیار خوشحالم و این اتفاق را به فال نیک می گیرم. امیدوارم بتوانم با عملکرد خوب خودم، جواب اعتماد مسئولان باشگاه و کادر فنی را بدهم.

وی افزود: من در استقلال احساس خوبی دارم و به پوشیدن پیراهن این تیم افتخار می‌کنم و امروز هم قرارداد خودم را به مدت ٢ فصل دیگر تمدید کردم. استقلال، امسال حرفهای بسیاری برای گفتن خواهد داشت. با حمایت مدیران باشگاه، مربیان و هواداران می خواهیم نتایج خوب و موفقیت آمیزی کسب کنیم که باعث افتخار و شادی هوادارانمان شود.
 

کد مطلب 4037341

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها