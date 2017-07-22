حل مشکلات مردم در راس امور باشد

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید یحیی جعفری پیش از ظهر شنبه در جلسه شورای اداری استان کرمان که با حضور وزیر ورزش و جوانان در حال برگزاری است اظهار کرد: از امام علی (ع) سئوال شد کدام یک از احاد جامعه زرنگتر هستند و ایشان در پاسخ فرمودند «کسی که راه صحیح و صراط مستقیم را بشناسد و همان راه را نتخاب کند زرنگتر است».

وی افزود: امام علی (ع) فرمودند «اگر انسان نابینا و کور باشد بهتر است تا بصیرت در تمام مسائل نداشته باشد و شخص مومن باید هوشمند باشد».

نماینده ولی فقیه در استان کرمان با تاکید بر لزوم عزم مسئولان برای حل مشکلات مردم گفت: در بین وزرا سلطانی فر را فردی با سواد و متعهد تشخیص دادم.