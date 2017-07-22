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۳۱ تیر ۱۳۹۶، ۱۰:۵۸

نماینده ولی فقه در استان کرمان:

حل مشکلات مردم در راس امور باشد

حل مشکلات مردم در راس امور باشد

کرمان - امام جمعه کرمان بر لزوم عزم جدی مسئولان برای شناسایی و رفع مشکلات مردم در تمامی حوزه ها تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید یحیی جعفری پیش از ظهر شنبه در جلسه شورای اداری استان کرمان که با حضور وزیر ورزش و جوانان در حال برگزاری است اظهار کرد: از امام علی (ع) سئوال شد کدام یک از احاد جامعه زرنگتر هستند و ایشان در پاسخ فرمودند «کسی که راه صحیح و صراط مستقیم را بشناسد و همان راه را نتخاب کند زرنگتر است».

وی افزود: امام علی (ع) فرمودند «اگر انسان نابینا و کور باشد بهتر است تا بصیرت در تمام مسائل نداشته باشد و شخص مومن باید هوشمند باشد».

نماینده ولی فقیه در استان کرمان با تاکید بر لزوم عزم مسئولان برای حل مشکلات مردم گفت: در بین وزرا سلطانی فر را فردی با سواد و متعهد تشخیص دادم.

کد مطلب 4037349

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