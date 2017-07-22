در حوزه زکات کار مطالعاتی در جهت توسعه اطلاعات شود

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی جهادکشاورزی فارس، آیت الله حسن عالمی گفت: مراجع معظم تقلید در رابطه زکات فتوا داده اند و ۸ مورد در رساله های عملیه برای زکات مقرر نموده اند که اولین این ها فقرا می باشند و امروز هم جامعه ما آن قسمت نیازمندشان حقیقتا نسبت به مسئله زکات احتیاج دارند و دوستان دست اندر کار ما همه تلاششان این است که بتوانند تا از طریق زکات به فقرای جامعه بیشتر خدمت نمایند.

وی افزود: بر اساس مصوبه شورای مرکزی زکات حداقل ۶۰ درصد زکات برای فقرا منظور شده است و بقیه در مصارف دیگری که برای زکات مقرر شده است مصرف می شود.

رئیس شورای عالی زکات کشور در ادامه ضمن اظهار این مطلب که تاکنون آماری را که در سطح کشور داریم استان فارس رتبه اول را در پرداخت زکات دارد به روحانیون توصیه کرد در جهت توسعه اطلاعات و دانش در حوزه زکات و برای سخنرانی با مودیان زکات باید دراین حوزه کار مطالعاتی و اطلاعات کاملی داشته باشند و هرچه بهتر و بیشتراین مهم را با مردم در میان بگذارند و ذهن مردم را بیشتر به امر زکات آشنا نمایند چرا که ادا شدن زکات برای مردم سراسر زندگی و برکت است و مانع الزکات نه تنها در جهنم خواهد رفت بلکه در همین دنیا هم نمی تواند از مال خود استفاده کند.

آیت الله عالمی نماینده ولی فقیه در وزارت جهاد کشاورزی و رئیس شورای عالی زکات کشور در سفر به استان فارس در ابتدا طی یک نشست تخصصی با تعدادی از مسئولین اجرایی و روحانیون فعال در زکات استان فارس شامل روحانیون جهاد کشاورزی استان فارس و روحانیون کمیته امداد امام (ره) که در امر زکات مشغول فعالیت هستند در رابطه با این فریضه الهی به بحث و تبادل نظر پرداخت و پس از آن در جلسه دیگری با رییس، معاونین، مدیران سازمان جهاد کشاورزی استان فارس و روسا و مدیران کل دستگاه های وابسته به این سازمان و مدیریت های جهاد کشاورزی شهرستان های استان فارس ملاقات و گفتگو کرد و در ادامه، در دیدار با کارکنان خانواده بزرگ جهاد کشاورزی فارس ضمن تجلیل از مادران شهیدان ارقمی و ایزدی که هر کدام دارای ۳فرزند شهید می باشند به ایراد سخن پرداخت و در بعدازظهر نیز ضمن حضور در جمع تعدادی ازعشایر استان فارس در منطقه مورسوسنی شهرستان شیراز با آن ها دیدار و گفتگو کرد.