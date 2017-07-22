برنان: موضع ترامپ در قبال روسیه مشمئز کننده است

به گزارش خبرگزاری مهر نقل از رویترز، «جان برنان» تلاش های «دونالد ترامپ» برای کم اهمیت نشان دادن ارزیابی نهادهای اطلاعاتی آمریکا از دخالت روسیه در انتخابات ریاست جمهوری این کشور را مشمئزکننده خواند.

اشاره برنان به اظهارات ترامپ پس از دیدار با پوتین مربوط می شود. ترامپ یک روز پیش از دیدار با ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهوری روسیه، در هامبورگ در ماه جاری میلادی گفته بود کسی از دخالت روسیه در انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۱۶ مطمئن نیست.

جان برنان در نشست آسپن گفت: این نوع اظهارات مشمئزکننده است و یک نفر که اینها را گفته باید از خودش خجالت بکشد.

او افزود: از نحوه مدیریت مسائل امنیتی در ۶ ماه اول ریاست جمهوری ترامپ ناامید شده است.

مدیر پیشین سیا گفت: درباره فعالیت های ترامپ در صحنه بین المللی ناامیدی هایی هست که فکر می کنم موجب بروز پرسش های جدی درباره حفظ امنیت ملی آمریکا از سوی وی می‌شود.