مدال برنز مسابقات کشتی ارمنستان نصیب نونهال کشتی گیر کهریزک شد

به گزارش خبرنگار مهر، «محمد مهزیار یاراحمدی» کشتی گیر نونهال تیم شهرداری کهریزک با حضور مقتدرانه در مسابقات کشتی کشوری به عنوان نماینده وزن ۵۳ کیلوگرم نونهالان جمهوری اسلامی راهی مسابقات بین المللی ارمنستان شد و توانست مدال برنزاین مسابقات را بر گردن بیاویزد.

سعید رافضی صبح شنبه با اعلام این خبر در جمع خبرنگاران گفت: کشتی گیر نونهال علاوه بر کسب مقام سومی انفرادی مسابقات ارمنستان ، مقام اول تیمی را نیز کسب کرد و توانست به عنوان یکی از ورزشکاران آتیه دار افتخاری را برای ورزش کشور و اهالی شهر کهریزک به دست بیاورد.

مسئول واحد تربیت بدنی شهرداری کهریزک افزود: پدر مهزیار یکی از مربیان کشتی مجموعه ورزشی های شهرداری کهریزک است که به عنوان یکی از پیشکسوتان ورزش کشتی نقش موثری در آموزش و تمرین علاقه مندان به رشته پرطرفدار کشتی و استعدادیابی ورزشکاران نونهال و نوجوان داشته است.

رافضی، موفقیت نونهال کشتی گیر کهریزکی را نتیجه تلاش و تمرین فردی، استفاده مناسب از تجربیات مربی و امکانات و تجهیزات فراهم شده از سوی مدیریت شهری برشمرد و اظهار داشت: اکنون در هر دو مجموعه ورزشی تختی و شهدای قاسم آباد، دوره های آموزش کشتی به طور مقدماتی و پیشرفته در حال برگزاری است.