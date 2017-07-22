به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از شهرداری بندرعباس، رضا خوشبخت با اشاره به اینکه شهرداری متولی نگهداری متکدیان نیست، افزود: ۲۲۰ نفر از این متکدیان تحویل کمپ شدند، ۶۷ نفر با قید ضمانت آزاد و ۱۰ نفر هم به شهر محل سکونت اصلی خودشان بازگردانده شدند.

وی یبان داشت: از ابتدای فروردین ماه تا پایان خرداد ماه امسال همچنین ۵۷ کودکان خیابانی جمع‌آوری شدند که چهار کودک رها شده و ۵۳ کودک هم تحویل بهزیستی شده است.

مدیر تخلفات شهرداری بندرعباس اظهارکرد: همچنین در بهار امسال، ۸۲ متکدی خارجی شامل ۴۴ زن، ۶ مرد و ۳۲ کودک از سطح شهر جمع آوری شدند که از این تعداد، ۲۷ زن، ۲ مرد و چهار کودک تحویل اردوگاه اتباع شده‌اند و ۴۹ نفرهم به علت پذیرش نشدن، رها شده‌اند.

مدیر تخلفات شهرداری بندرعباس با تاکید بر اینکه روزانه کودکان کار، متکدیان داخلی و خارجی و معتادان جمع‌آوری می‌شوند، گفت: شهروندان همواره نسبت به جمع‌آوری این افراد و ساماندهی آنها تاکید دارند و نازیبایی ناشی از فعالیت این افراد را از چشم شهرداری می‌بینند.

خوشبخت گفت: براساس قانون، کار جمع‌آوری اولیه متکدیان، اتباع خارجی، معتادان خیابانی و کودکان کار برعهده شهرداری و سایر دستگاه های متولی از جمله اداره کار، بهزیستی و اداره کل اتباع است، که دستگاه‌های دیگر در بحث جمع‌آوری، به هر دلیلی در این امر مشارکت نمی‌ کنند.

وی یادآورشد: با این وجود شهرداری تقبل کرده به عنوان تنها مسئول جمع‌آوری کننده باشد و در مقابل هم دستگاه‌ های مرتبط دیگر به صورت روزانه از سامان ‌سرای شهرداری تحویل بگیرند.

خوشبخت با بیان اینکه برخی از دستگاه‌های از جمله با بهزیستی با داشتن خلا قانونی نمی توانند کودکان افغانی را پذیرش کنند، گفت: براساس قانون، شهرداری تنها تا پایان همان روز موظف به نگهداری افراد جمع‌آوری شده است و در بحث نگهداری هم نیروی انتظامی و دانشگاه علوم پزشکی مسئول تامین امنیت محل نگهداری و بررسی مسائل و مشکلات بهداشتی و درمانی هستند.

وی با اشاره به اینکه هویت اصلی بیشتر افراد جمع‌آوری شده نامشخص بوده و راستی آزمایی آن دشوار است، بیان کرد: به عنوان مثال، در بحث کودکان خیابانی(کار) مواردی وجود دارد که بیش از ۱۰ بار جمع‌آوری و تحویل شده اما باز هم می‌توان این افراد را در سطح شهر مشغول فعالیت مشاهده کرد.