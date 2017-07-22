توافق احرار الشام و تحریر الشام برای آتش بس در ادلب

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشا تودی، گروهک های تروریستی احرار الشام و هیأت تحریر الشام در استان ادلب سوریه به توافق رسیده اند تا میان خود آتش بس اعلام کنند و مسئولیت اداره گذرگاه مرزی باب الهوی در مرز با ترکیه را به گروه های معارض غیر مسلح واگذار کرده اند.

بر اساس این خبر فعالان نزدیک به معارضان سوری خبر داده اند که این توافق برای آتش بس بعد از چند روز درگیری خونین میان دو گروه صورت گرفته که در سه روز گذشته ۹۲ کشته از جمله ۱۵ غیر نظامی به همراه داشته است.

هیأت تحریر شام در بیانیه ای خواستار توافقی برای پایان دادن به شکاف موجود در گروه های مسلح معارض سوری شده بود و پیشنهاد داده بود که مناطق تحت اشغال این گروه ها در خاک سوریه به صورت خودگردان اداره شود و دولتی که در این مناطق تشکیل می شود تصمیم های مهم و حیاتی در زمینه نظامی را برای معارضان مسلح سوری بگیرد.

پیشتر روزنامه الوطن سوریه از منابع نزدیک به ابو محمد الجولانی سرکرده گروهک تروریستی جبهه النصره نقل کرده بود که او تصمیم نهایی را گرفته تا احرار الشام را منحل کند. بر اساس این خبر این اقدام به دو روش صورت می گیرد که ابتدا درگیری نظامی با احرار الشام به اندازه ای شود که این گروهک بعد از شکست نظامی منحل شود و دیگر با شکست های متعدد جایگاه خود را در میان گروه های مسلح معارض سوری از دست داده و بعد از آن باقی مانده این گروه به جبهه النصره ملحق شود و اگر لازم شد ابوعمار العمر سرکرده فعلی این گروه رهبری بخش جدید را در جبهه النصره برعهده بگیرد.

احرار الشام بزرگترین عضو ائتلاف ۷ گروه مسلح معارض دولت سوریه است که به جیش الفتح موسوم شده است. در همین راستا آمریکا که از حامیان اصلی معارضان مسلح سوری به شمار می رفته اخیرا تصمیم گرفت برنامه تسلیح و آموزش معارضان مسلح سوری را متوقف کند.