آقازاده: کمک ۱۰ میلیاردی دولت امسال به حساب فدراسیون واریز می شود

سیدعلی آقازاده در گفتگو با خبرنگار مهر و در پاسخ به این پرسش که «کمک ۱۰ میلیارد تومانی که قرار است از طرف دولت به تیم ملی فوتبال و برای حضور در جام جهانی روسیه انجام شود، چه زمان محقق خواهد شد؟»، گفت: در تلاش هستیم این کار هر چه زودتر انجام شود تا مسئولان فدراسیون بتوانند از آن برای آماده سازی بهتر و به موقع ملی پوشان استفاده کنند.

وی تصریح کرد: علاوه برمن که به عنوان سرپرست معاونت مالی پیگیر تحقق هر چه زودتر این موضوع هستم، وزیر ورزش هم رایزنی های لازم را انجام داده است. امیدواریم مجموع این رایزنی ها و تلاش ها هر چه زودتر به نتیجه برسد.

سرپرست معاونت مالی وزارت ورزش با تاکید بر اینکه نظر جهانگیری معاون اول رئیس جمهور، مسئولان سازمان برنامه ریزی و بودجه و دیگر مسئولان دولت بر این است که بتوانند از فدراسیون فوتبال در راه حضور تیم ملی در جام جهانی حمایت ویژه ای داشته باشند، خاطرنشان کرد: این رقم حق فوتبال است و تلاش همه این است که به موقع به دست مسئولان این رشته برسد.

آقازاده تاکید کرد: در واقع سال مالی، پایان سال جاری به حساب می آید و تخصیص بودجه به نهادهای مختلف - از محل اعتبارات سال ۹۶ - هم در طی این سال مالی انجام می شود. به دنبال این هستیم تا قبل از پایان سال و هر چه زودتر این بودجه ۱۰ میلیارد تومانی به حساب فدراسیون واریز شود.

وی همچنین در مورد تخصیص بودجه به فدراسیون ها گفت: طی این هفته مرحله سوم واریز بودجه به حساب فدراسیون ها انجام می شود.

سرپرست معاونت مالی وزارت ورزش در مورد میزان بودجه تخصیصی به فدراسیون ها در این مرحله گفت: به طور کلی قرار است امسال ۱۲۰ میلیارد تومان از طرف وزارت ورزش در اختیار فدراسیون ها قرار بگیرد. بر این اساس ماهانه حدود ۱۰ میلیارد تومان به فدراسیون ها اختصاص پیدا می کند. این رقم بر اساس تقویم کاری و تفاهم نامه مالی امضا شده، به فدراسیون ها اختصاص پیدا می کند.